Nella mansarda di casa nascondeva la marijuana, giovane denunciato dai carabinieri

Cagliari

Aveva anche bilancini di precisione e un manuale di coltivazione

Lo hanno fermato in un vicolo vicino a casa sua, perché aveva un fare sospetto e i carabinieri hanno deciso di perquisirlo e di perquisire la sua abitazione: i militari hanno trovato all’interno della mansarda 67 grammi di marijuana, contenuti in quattro barattoli di vetro, nonché due bilancini di precisione, sei “grinder” (macinini) e un’agenda contenente istruzioni per la coltivazione domestica di cannabis.

Per un giovane di 24 anni, disoccupato e incensurato, di Serrenti, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

L’accusa di cui dovrà rispondere è quella di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri di Serrenti e posto a disposizione delle autorità giudiziaria per i prossimi adempimenti di legge.

Venerdì, 24 novembre 2023