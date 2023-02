Navigare in sicurezza su Internet: alcuni consigli utili

In una società come quella attuale, votata al digitale, è di fondamentale importanza imparare a muoversi con cautela fra le maglie del web. In altre parole, emerge la necessità di navigare in rete facendo attenzione alle numerose minacce informatiche, che potrebbero mettere a rischio i nostri dispositivi e le nostre informazioni personali. Dallo streaming al gaming, nessun servizio può dirsi sicuro al 100%, se non si è bravi ad individuare ogni dettaglio sospetto. In questa guida, quindi, scopriremo insieme alcuni consigli utili per navigare in sicurezza su Internet.

Visitare solo siti web in HTTPS

Può sembrare un consiglio scontato, ma non lo è affatto, soprattutto per chi non ha una particolare dimestichezza con i protocolli di comunicazione usati sul web. La crittografia HTTPS, segnalata dalla presenza di un'icona a forma di lucchetto sul browser, propone una certezza: tutti i dati inviati tramite questa connessione saranno al sicuro dagli hacker, in quanto sono più difficili da intercettare e non possono essere comunque "tradotti". L'HTTPS è fondamentale in tutti i siti, soprattutto se si parla degli e-commerce e dei casinò, dato che questi servizi richiedono l'uso della carta di credito o di altri metodi di pagamento.

Usare un antivirus professionale

L'utilizzo di un programma antivirus professionale è essenziale per proteggere il computer da virus, malware, ransomware e altri software potenzialmente dannosi. La maggior parte degli antivirus moderni offre una protezione in tempo reale, eseguendo la scansione dei file e delle pagine web, e avvisando l'utente se viene rilevato qualcosa di sospetto. È inoltre importante assicurarsi che il programma antivirus venga sempre aggiornato, in modo da rimanere al passo con le nuove minacce informatiche che emergono giorno dopo giorno.

Attenzione agli attacchi di phishing

Il phishing entra di diritto nella lista delle minacce informatiche più diffuse. Consiste nel convincere le vittime a fornire informazioni sensibili come le password o i numeri delle carte di credito, creando delle copie di siti (come avviene nel caso delle banche). L'utente viene spinto all'accesso dopo aver ricevuto una mail, che spesso ha lo scopo di suscitare panico o pressione. Una volta cliccato sul link in allegato, si apre un portale del tutto identico a quelli originali: se si accede al proprio profilo inserendo i dati, questi ultimi vengono registrati e utilizzati da chi ha costruito quel sito fake.

Evitare di installare estensioni nel browser

Le estensioni possono essere utili per aggiungere funzioni extra al browser web, ma non è detto che siano sicure. Si tratta infatti di programmi veri e propri, che potrebbero aggiungere del codice malevolo al browser, attivando delle funzioni a insaputa dell'utente. Di solito questi add-on vengono usati dagli hacker per installare vari malware, per rubare i dati e le password degli utenti, e per provocare altri danni. In linee generali il browser dovrebbe essere sempre mantenuto "pulito", evitando di aggiungere queste funzionalità extra, a meno di non essere sicuri al 100% dell'affidabilità di chi le ha prodotte.

In conclusione, quando si naviga sul web non bisogna mai abbassare la guardia, se si desiderano evitare i rischi informatici.