Come vincere all'EuroMillions

Qualcuno ha mai sognato di vincere un grande premio della lotteria? Forse Euromillions? Probabilmente tutti i lettori di questo articolo, anche sapendo che è difficile, tuttavia l'illusione non svanisce.

Si gioca per vincere! Giocare per divertimento lo lasciamo allo sport o alla PlayStation, anche se crediamo che in entrambi questi casi si gioca per vincere.

Non ci sono formule matematiche per vincere, perché è un gioco d'azzardo in cui casualmente le palline escono dal tamburo completamente incontrollate, ma... ci sono sempre piccoli trucchi che possiamo seguire.

Consigli e strategie per vincere all'EuroMillions

Sono stati scritti centinaia di manuali e formule "segrete" per influenzare e aiutare il giocatore, ma fondamentalmente tutti si basano su due forme di compilazione dei biglietti: Manuale o Casuale.

Il metodo manuale è quello di scegliere personalmente i numeri e le stelle.

Il metodo casuale è permettere al sistema stesso di scegliere la combinazione per il giocatore. Questo sistema ha un vantaggio importante, che le combinazioni non si ripetono, e d'altra parte la comodità di premere semplicemente un tasto.

La scelta dei numeri è molto importante, e anche se ci sono sempre quelli che pensano che la lotteria sia puramente fortuna, questo non significa che si possa avere un metodo per scegliere i numeri con cui si vuole giocare.

Non esiste un metodo affidabile al 100%, ma alcuni sistemi di combinazione possono aiutare ad avere fortuna.

Mescolare numeri pari e dispari

Il biglietto EuroMillions è composto da una tabella principale di 50 caselle numerate rispettivamente 1 e 50. Il 50% sono numeri pari e il restante 50% sono numeri dispari.

Si consiglia la formula 2/3 o 3/2, cioè scegliere 2 numeri pari, e altri 3 numeri dispari, oppure invertire e scegliere 3 dispari e 2 pari.

Non è consigliabile fare una combinazione formata solo da numeri pari o dispari. È molto improbabile che una combinazione risulti vincente, anche se non impossibile.

Combinare numeri bassi con numeri alti

Molti giocatori usano un sistema basato sulla combinazione delle date. Questo non è consigliabile perché i risultati di queste combinazioni di solito danno numeri bassi fino a 30, lasciando i restanti 20 numeri senza alcuna possibilità.

Come nel caso precedente del pari e dispari, è anche consigliabile utilizzare un parametro di 2/3, 3/2, 1/4 o 4/1.

Se è vero che i 50 numeri entrano in gioco, e tutti hanno le stesse probabilità di uscire, ma giocando solo con i primi 30 numeri, è molto probabile che in caso di successo, il premio debba essere condiviso con molte persone che hanno anche usato questo sistema.

La teoria dei numeri freddi e caldi

Partendo dalla base che tutti i numeri hanno le stesse possibilità, ci sono giocatori che si affidano alla fortuna per ripetere combinazioni che sono state assegnate in precedenza, o numeri che tendono ad uscire più frequentemente. (questi numeri sono chiamati numeri caldi).

Altri giocatori usano la tecnica opposta, cioè cercano numeri che tendono ad uscire molto raramente, e anche nelle ultime 15 o 20 estrazioni non sono usciti. (in questo caso si chiamano numeri freddi)

Si consiglia di non ripetere combinazioni già assegnate.

Si consiglia di non ripetere combinazioni precedentemente assegnate, non perché sia impossibile ripeterle, ma perché statisticamente la matematica dice che c'è solo 1 possibilità su 76 milioni che questo accada.

Evitare combinazioni di serie di numeri consecutive

Serie di numeri consecutivi come 21,22,23,24,25 o 28, 29, 30, 31, 32 sono improbabili, anche se non impossibili.

Una combinazione vincente di queste caratteristiche non è stata data fino ad oggi, ma... chissà!

Evitare serie di numeri con lo stesso finale

Come nel caso precedente, è anche sconsigliato fare una combinazione che contenga i 5 numeri con un finale identico, come ad esempio: 3, 13, 23, 33, 43 o 9,19, 29, 39, 49 Può essere divertente, puoi anche darti questa contingenza ed essere premiato, ma è anche vero che molti altri avranno seguito questa stessa idea, e in caso di premio da dividere tra molte persone.

Serie di numeri che formano disegni

Queste combinazioni di numeri sul biglietto sono composte da linee rette dall'alto in basso, da sinistra a destra o in diagonale.

Di solito è un tipo di scommessa molto comune, e per questo di bassa redditività in caso di premio.

Scommettiamo su combinazioni di numeri pari e dispari, alti e bassi insieme.

Evitare le combinazioni di più numeri

Combinazioni come 3, 9, 12, 15, 18, siamo rimasti solo nella prima metà del tavolo, o combinazioni come 7, 14, 21, 28, 35, o 10, 20, 30, 40 , 50 nonostante combinino elementi come pari e dispari, alto e basso, sono spesso combinazioni molto popolari e utilizzate.

Come nei casi precedenti, questo tipo di scommessa è molto utile e di conseguenza molte scommesse simili possono coincidere quando si tratta di distribuire i premi.

Combinazioni con numeri che derivano da emozioni personali.

Come abbiamo visto nella sezione dei numeri bassi e alti, le combinazioni di numeri estratte dall'esecuzione di calcoli che si basano sulle emozioni, di solito danno combinazioni di numeri inferiori al 31, lasciando il resto dei numeri senza possibilità.

È consigliabile completare la combinazione con almeno una coppia di numeri tra 32 e 50.

Vincere jackpot milionari o piccole somme?

Entrambe le opzioni possono essere valide, anche se il calcolo delle probabilità è molto diverso se si sceglie l'una o l'altra possibilità. L'equilibrio perfetto è di solito nel mezzo.

Quando parliamo di EuroMillions, vediamo che la probabilità di vincere il jackpot è di 1 su qualcosa come 139 milioni, mentre le possibilità di vincere il premio più basso è di 1 su 21.

Tutto questo è distribuito tra le 13 categorie di EuroMillions.