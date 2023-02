Il gioco in Sardegna tra web e progetti ambiziosi

La Sardegna è una delle regioni italiane dove si gioca in più, in particolare per il comparto legato ai casinò online. Abitudini piuttosto solide in un territorio in cui non c’è mai stato un vero casinò di tipo tradizionale, anche se all’orizzonte ci sono idee relative all’introduzione di navi adibite al gioco nelle acque internazionali vicine alle coste sarde.

Sale virtuali per momenti di svago

Il popolo sardo ha un buon interesse per il settore del gioco. Lo dimostrano i dati recenti, che spiegano come la Sardegna occupi una posizione di rilievo, nel panorama italiano, per ciò che concerne l’afflusso ai casinò legali in possesso di regolare licenza ADM e fruibili online da dispositivi fissi e mobili. Lo sviluppo delle sale virtuali si spiega con il desiderio di vivere pause ludiche con le quali distogliere la mente dalle incombenze della quotidianità, e incontra il vuoto che sempre si è avuto in una regione dove non è mai stato aperto un casinò terrestre.

La mancanza appena citata può risultare in effetti sorprendente, dato che parliamo di una terra capace di attrarre ogni anno un foltissimo numero di turisti, italiani e stranieri, attirati dalla bellezza dei suoi paesaggi, dalle splendide spiagge, dal mare cristallino, dalle consuetudini mondane di alcune destinazioni rinomate, nonché dall’ospitalità della gente autoctona. In una meta così fertile a livello ricettivo, l’assenza di un casinò si può forse classificare come un’occasione persa, colmata dall’intrattenimento sempre più esteso offerto dai casinò web. Ci riferiamo a piattaforme ludiche con titoli che spaziano dalle video slot alla roulette, dal poker al blackjack, oltre ad altre tipologie di giochi innovativi o ben conosciuti, senza trascurare le ulteriori e recenti innovazioni derivate dalle sezioni di casinò live, in cui interagire con veri croupier che accompagnano l’utente passo per passo seppure a distanza.

Navi da gioco: utopia o realtà?

Agli utenti che cercano qualche istante di divertimento senza sforzi né preoccupazioni è dunque oggi sufficiente setacciare pagine ricche di contenuti, ad esempio il catalogo di slot online su Betfair, per scegliere i giochi che meglio incontrano i propri gusti e provarli in modalità demo o con soldi reali. All’orizzonte ci sono però idee che potrebbero almeno in parte modificare il quadro generale.

Da qualche mese si parla infatti di un progetto, sulla carta piuttosto ambizioso ma non privo di senso, per il quale istituire della navi casinò su cui giocare, nelle acque internazionali che scorrono tra la Sardegna e le Baleari. Ciò porterebbe sicuramente a una nuova attrattiva in ambito turistico, anche se appare evidente la connotazione piuttosto lussuosa di una simile soluzione, non alla portata di tutte le tasche. Società che operano nel mondo del gambling sembrano decisamente interessate all’idea, per cui le chance di una piena realizzazione della stessa sono abbastanza elevate, anche se ancora non si conoscono tempistiche e modalità precise.

Le navi casinò sarebbero in ogni caso una luccicante alternativa, non un elemento sostitutivo rispetto al gioco online, caratterizzato da vantaggi evidenti, primo tra tutti il fatto di poter giocare praticamente sempre e ovunque, senza l’obbligo di nessun specifico spostamento.