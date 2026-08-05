(Adnkronos) - Il Napoli torna in campo in amichevole. Oggi, mercoledì 5 agosto, la squadra di Massimiliano Allegri affronta l'Osasuna nel terzo test del pre-campionato (dopo le due partite disputate a Dimaro contro Arezzo e Carrarese), utile al tecnico livornese per testare la condizione dei suoi in vista dell'esordio in Serie A. Si gioca al Teofilo Patini di Castel di Sangro. Ecco le probabili formazioni della partita, l'orario e dove vederla in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Osasuna, in campo alle 18:30 ora italiana:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Olivera; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri

Osasuna (3-5-2): Herrera; Arguibide, Catena, Santos; Benito, Muñoz, Moncayola, Auría, Morales; Barja, García. All. Ramis

La partita tra Napoli e Osasuna sarà trasmessa in diretta pay-per-view (al costo di 9, 99 euro) su Dazn, Sky Primafila (al canale 251) e OneFootball.