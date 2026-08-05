La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha illustrato in Consiglio regionale l'articolo 1 della variazione di bilancio sulla sanità. "La variazione", ha affermato, "arriva dopo una serie di provvedimenti che hanno già rafforzato il Fondo sanitario regionale e finanziato interventi importanti".
Todde ha ricordato le principali iniziative già
adottate dalla Regione, tra cui il piano straordinario per
l'assunzione di 500 medici, 1.000 infermieri, 200 professionisti
sanitari stranieri e 50 tecnici di laboratorio, il rafforzamento
della medicina generale con oltre 100 medici destinati alle sedi
carenti attraverso specifici incentivi per le aree disagiate e il
potenziamento della medicina penitenziaria, che ha già consentito
di coprire 32 posti su 50.
Todde ha anche replicato alle critiche arrivati
dai banchi dell'opposizione sul mantenimento della delega alla
Sanità.
"Vedo molta attenzione su chi ricopre questa
delega in Sardegna e molta meno quando la stessa scelta viene fatta
in altre Regioni. Quello che conta davvero è la capacità di
raggiungere risultati concreti. Ma posso contare su una squadra di
direttori generali, professionisti e operatori che ogni giorno
lavora per migliorare il sistema sanitario regionale. I risultati
non arrivano dall'oggi al domani, ma il nostro impegno continuerà
fino a raggiungerli".
La manovra destina 33,4 milioni di euro nel
triennio agli incentivi economici per medici e infermieri che
operano nelle comunità disagiate. Previsti 11,5 milioni di euro per
accompagnare il potenziamento del sistema di elisoccorso.
Accanto alle strutture previste dal PNRR, la
manovra introduce anche le Case di comunità mobili, finanziate con
5 milioni di euro. La variazione incrementa il REIS fino a 52,4
milioni di euro, con un aumento di 13,8 milioni, per sostenere le
famiglie in maggiore difficoltà. La Giunta ha inoltre stanziato 56
milioni di euro nel triennio per...