I finanziamenti alle imprese delle costruzioni della Sardegna calano e costano sempre di più: i prestiti sono diminuiti dello 0,8%, contro la crescita media nazionale dello 0,7%, mentre i tassi d'interesse hanno toccato il 7,29% contro la media nazionale del 6,04%. Sono i dati che emergono dall'ultima rilevazione dell'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, sul credito alle imprese delle costruzioni e dell'edilizia.
Nella classifica nazionale che analizza i
finanziamenti alle imprese delle costruzioni, con il calo dello
0,8% la Sardegna è 11esima. La stretta creditizia sta colpendo
duramente tutte le piccole imprese sarde (fino a 20 addetti) che
registrano una contrazione dei prestiti del -2,4%, un dato peggiore
rispetto al calo del -2,1% rilevato per il totale delle imprese
regionali.
"I dati confermano una criticità che denunciamo
da tempo - commenta Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato
Sardegna - le imprese delle costruzioni sarde continuano a essere
penalizzate da un accesso al credito più difficile e più costoso
rispetto al resto del Paese. Mentre a livello nazionale si registra
una ripresa dei finanziamenti, in Sardegna assistiamo ancora a una
contrazione dei prestiti che rischia di frenare investimenti,
innovazione e crescita. È particolarmente preoccupante il livello
dei tassi di interesse applicati alle nostre imprese edili, tra i
più elevati d'Italia".
Tutto questo in un panorama dove l'edilizia
artigiana sarda vanta un primato strutturale unico: la Sardegna è
la prima regione in Italia per dimensione media delle imprese
artigiane dell'edilizia, con 2,49 addetti per impresa, staccando
nettamente la media nazionale di 1,85. Nuoro si conferma la seconda
provincia in Italia per incidenza degli addetti dell'artigianato
sul totale del settore costruzioni (72,1%), seguita da Oristano al
sesto posto nazionale con il 66,5%.
"Eppure il comparto delle costruzioni continua a
rappresentare una delle...