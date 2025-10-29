Napoli, Conte attacca l'Inter: "Presidenti vogliono condizionare, non siamo scemi"

(Adnkronos) - Antonio Conte 'accende' Inter-Fiorentina. Il tecnico del Napoli, al termine del match vinto contro il Lecce al Via del Mare, 1-0 firmato Anguissa, ha attaccato di nuovo i nerazzurri, tornando sulle polemiche che sono seguite al big match del Maradona della scorsa giornata, quando gli azzurri hanno battuto 3-1 proprio la squadra di Chivu.

"Penso sia giusto che siate voi a giudicare quello che è successo. Non è giusto venire a lamentarmi, sono passati troppi pochi giorni rispetto all'ultima partita con comportamenti diversi da parte di altri", ha detto Conte in conferenza stampa, riferendosi alle parole di Marotta del post partita.

"Noi restiamo tranquilli e fiduciosi in Rocchi e nella classe arbitrale sperando che certe lamentele non condizionino", ha continuato il tecnico del Napoli dopo la vittoria di Lecce, facendo salire la pressione alla vigilia del match di San Siro tra Inter e Fiorentina, in programma oggi, mercoledì 29 ottobre, "quando si presentano i presidenti pensano di dare un indirizzo importante. Noi non ci lamentiamo ma facciamo attenzione, non siamo scemi. Se qualcuno voleva mandare messaggi particolari, non va bene".