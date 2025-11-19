Musumeci: "Sulla legislazione per lo spazio e la dimensione subacquea Italia sarà riferimento"
“Saremo l’unico Stato membro che si sarà dato una legge tanto per lo spazio quanto per la dimensione subacquea”. Così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, intervenendo al Forum Space&Blue in corso oggi a Palazzo Piacentini a Roma. “Poiché l’Ue ancora non è avanti sulla regolamentazione dello spazio e della dimensione subacquea, inesorabilmente le nostre normative diventeranno il primo riferimento per la Commissione Europea. L’Italia qui arriva per prima in Europa”, ha concluso il ministro.
