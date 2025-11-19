È stata presentata la settantunesima edizione della Guida Michelin Italia e, come ogni anno, anche la "costellazione astrale" 2026 si arricchisce: 1 nuova insegna conquista le ambite tre stelle, 'La Rei Natura' di Michelangelo Mammoliti; 2 ristoranti entrano nella categoria due stelle, e ben 22 ottengono la loro prima stella, entrando ufficialmente nell’universo dell’eccellenza gastronomica.

Ecco la guida completa: in neretto sono segnati i nuovi ristoranti della categoria.

3 Stelle

Alba - Piazza Duomo

Brunico - Atelier Moessmer Norbert Niederkofler

Brusaporto - Da Vittorio

Castel di Sangro - Reale

Firenze - Enoteca Pinchiorri

Milano - Enrico Bartolini al Mudec

Modena - Osteria Francescana

Nerano - Quattro Passi

Orta San Giulio - Villa Crespi

Roma - La Pergola

Rubano - Le Calandre

Runate - Dal Pescatore

Senigallia - Uliassi

Serralunga d'Alba - La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti

Verona - Casa Perbellini 12 Apostoli

2 Stelle

Anacapri - L'Olivo

Bergamo - Villa Elena

Brusciano - Taverna Estia

Castellammare di Stabia - Piazzetta Milù

Cervere - Antica Corona Reale

Cioccaro - Locanda Sant'Uffizio Enrico Bartolini

Colle di Val d'Elsa - Arnolfo

Cornaredo - D'O

Firenze - Santa Elisabetta

Gargnano - Villa Feltrinelli

Godia - Agli Amici

Imola - San Domenico

Ischia - daní maison

Isola Vulcano - I Tenerumi

Licata - La Madia

Longiano - Magnolia

Lonigo - La Peca

Lughetto - Antica Osteria Cera

Marzocca - Madonnina del Pescatore

Milano - Andrea Aprea

Milano - Verso Capitaneo

Milano - Seta by Antonio Guida

Montalcino - Campo del Drago

Montemerano - Caino

Napoli - George Restaurant

Oppeano - Famiglia Rana

Ragusa - Duomo

Roma - Il Pagliaccio

Roma - Acquolina

Roma - Enoteca La Torre

Sarentino - Terra The Magic Place

Taormina - St. George by Heinz Beck

Telese - Krèsios

Tirolo - Castel fine dining

Trieste - Harry's Piccolo

Venezia - Glam Enrico Bartolini

Viareggio - Il Piccolo Principe

Vico Equense - Torre del Saracino

1 Stella

ABRUZZO

Civitella Casanova - La Bandiera

Guardiagrele - Villa Maiella

Montepagano - D.one Ristorante Diffuso

San Salvo Marina - Al Metrò

Sant'Omero - Zunica 1880 a Villa Corallo

BASILICATA

Lavello - Don Alfonso 1890 San Barbato

Matera - Vitantonio Lombardo

CALABRIA

Lamezia Terme - Abbruzzino Oltre

Marina di Gioiosa Ionica - Gambero Rosso

San Giovanni in Fiore - Hyle

Santa Cristina d'Aspromonte - Qafiz

Strongoli - Dattilo

CAMPANIA

Amalfi - Sensi

Amalfi - La Caravella dal 1959

Amalfi - Glicine

Amalfi - Alici

Ariano Irpino - Maeba Restaurant

Bacoli - Caracol

Baronissi - Cetaria

Capri - Le Monzù

Conca dei Marini - Il Refettorio

Eboli - Il Papavero

Forio - Isola di Ischia - Umberto a Mare

Furore - Bluh Furore

Gragnano - O Me O Il Mare

Lacco Ameno - Indaco

Marina del Cantone - Taverna del Capitano

Massa Lubrense - Relais Blu

Napoli - ARIA

Napoli - Veritas

Napoli - Il Ristorante Alain Ducasse Napoli

Nola - Re Santi e Leoni

Paestum - Tre Olivi

Paestum - Le Trabe

Pompei - President

Positano - Zass

Positano - Li Galli

Praiano - Un Piano nel Cielo

Ravello - Rossellinis

Ravello - Il Flauto di Pan

Sant'Agata sui Due Golfi - Don Alfonso 1890

Sant'Agnello - Don Geppi

Somma Vesuviana - Contaminazioni Restaurant

Sorrento - Il Buco

Sorrento - Terrazza Bosquet

Sorrento - Lorelei

Squille - Marotta

Telese Terme - La Locanda del Borgo

Ticciano - Cannavacciuolo Countryside

Vallesaccarda - Oasis - Sapori Antichi

Vico Equense - Antica Osteria Nonna Rosa

Vietri sul Mare - Volta del Fuenti by Michele De Blasio

EMILIA-ROMAGNA

Bagno di Romagna - Ristorante del Lago

Bologna - I Portici

Borgonovo Val Tidone - La Palta

Castel Maggiore - Iacobucci

Cesenatico - La Buca

Cesenatico - Ancòra

Codigoro - La Zanzara

Fiorano Modenese - Alto

Maranello - Cavallino

Modena - L'Erba del Re

Modena - Al Gatto Verde

Parma - Inkiostro

Pennabilli - Il Piastrino

Polesine Parmense - Antica Corte Pallavicina

Rimini - Da Lucio

Rimini - Abocar Due Cucine

Rimini - Guido

Rubbianino - Ca' Matilde

Rubiera - Osteria del Viandante

San Piero in Bagno - Da Gorini

Sasso Marconi - Casa Mazzucchelli

Savigno - Trattoria da Amerigo

FRIULI VENEZIA-GIULIA

Cormons - Trattoria al Cacciatore – La Subida

Dolegna del Collio - L'Argine a Vencò

Ruda - Osteria Altran

San Quirino - La Primula

Sappada - Laite

LAZIO

Acuto - Colline Ciociare

Ariccia - Sintesi

Fiumicino - Il Tino

Fiumicino - Pascucci al Porticciolo

Genazzano - Marco Bottega Ristorante

Labico - Antonello Colonna Labico

Pontinia - Mater1apr1ma

Ponza - Acqua Pazza

Rivodutri - La Trota

Roma - Pulejo

Roma - Orma Roma

Roma - INEO

Roma - Pipero Roma

Roma - Il Convivio Troiani

Roma - Per Me Giulio Terrinoni

Roma - Achilli al Parlamento

Roma - Imàgo

Roma - Moma

Roma - La Terrazza

Roma - Marco Martini Restaurant

Roma - Aroma

Roma - All'Oro

Roma - Glass Hostaria

Roma - Zia

Roma - Idylio by Apreda

Tivoli - Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale

Trevinano - La Parolina

LIGURIA

Alassio - Nove

Andora - Vignamare

Cavi di Lavagna - Impronta d'Acqua

Dolcedo - Equilibrio

Genova - Il Marin

Genova - San Giorgio

Imperia - Sarri

Noli - Vescovado

Portofino - Cracco Portofino

Sanremo - Paolo e Barbara

Sestri Levante - Rezzano Cucina e Vino

Ventimiglia - Casa Buono

LOMBARDIA

Albavilla - Il Cantuccio

Albiate - Grow Restaurant

Bergamo - Impronte

Borgonato - Due Colombe

Calvisano - Al Gambero

Cavernago - Il Saraceno

Cernobbio - Materia

Como - Kitchen

Concesio - Miramonti l'Altro

Cornaredo - Olmo

Desenzano del Garda - Esplanade

Fagnano Olona - Acquerello

Fasano del Garda - Lido 84

Fasano del Garda - Il Fagiano

Gargnano - La Tortuga

Limone sul Garda - Senso Lake Garda Alfio Ghezzi

Lodi - La Coldana

Lomazzo - Trattoria contemporanea

Madesimo - Il Cantinone e Sport Hotel Alpina

Manerba del Garda - Capriccio

Mantello - La Preséf

Milano - Cracco in Galleria

Milano - Berton

Milano - Sadler

Milano - Contraste

Milano - Iyo

Milano - Il Luogo Aimo e Nadia

Milano - Sine by Di Pinto

Milano - Moebius Sperimentale

Milano - Iyo Kaiseki

Milano - Anima

Milano - Procaccini

Milano - Abba

Milano - Horto

Milano - Joia

Monza - Il Circolino

Olgiate Olona - Acqua

Oltressenda Alta - Contrada Bricconi

Origgio - Olio

Ponte San Pietro - Cucina Cereda

Pralboino - Leon d'Oro

Pudiano - Sedicesimo Secolo

Puegnago sul Garda - Casa Leali

Saronno - sui generis.

Sirmione - La Rucola 2.0

Sirmione - La Speranzina Restaurant & Relais

Sirmione - Tancredi

Sorisole - Assonica

Torno - Il Sereno Al Lago

Torrazza Coste - Villa Naj

Trescore Balneario - LoRo

Treviglio - San Martino

Vigevano - I Castagni

Villa d'Almè - Osteria della Brughiera

Villa di Chiavenna - Lanterna Verde

MARCHE

Gabicce Monte - Dalla Gioconda

Loreto - Andreina

Montemonaco - Il Tiglio

Pesaro - Nostrano

Porto San Giorgio - Retroscena

Recanati - Casa Bertini

MOLISE

Agnone - Locanda Mammì

PIEMONTE

Alba - Locanda del Pilone

Asti - Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti

Canale - All'Enoteca

Domodossola - Atelier

Monforte d'Alba - FRE

Monforte d'Alba - Borgo Sant'Anna

Novello Massimo - Camia

Orta San Giulio - Andrea Monesi - Locanda di Orta

Pettenasco - Cannavacciuolo by the Lake

Pinerolo - Trattoria Zappatori

Piobesi d'Alba - 21.9

Pollone - Il Patio

Priocca - Il Centro

San Maurizio Canavese - La Credenza

Santo Stefano Belbo - Il Ristorante di Guido da Costigliole

Serralunga d'Alba - Guidoristorante

Soriso - Al Sorriso

Tigliole - Ca' Vittoria

Torino - Andrea Larossa

Torino - Cannavacciuolo Bistrot

Torino - Condividere

Torino - Del Cambio

Torino - Vintage 1997

Torino - Carignano

Torino - Piano35

Torino - Unforgettable

Treiso - La Ciau del Tornavento

Venaria - Reale Dolce Stil Novo alla Reggia

Vernante - Nazionale

PUGLIA

Carovigno - Dissapore di Andrea Catalano

Lecce - Primo Restaurant

Manduria - Casamatta

Polignano a Mare - Pashà

Putignano - Angelo Sabatelli

Savelletri - Due Camini

Trani - Casa Sgarra

Trani - Quintessenza

SARDEGNA

Baia Sardinia - Capogiro

Porto Cervo - Italo Bassi Confusion Restaurant

Pula - Fradis Minoris

San Pantaleo - Il Fuoco Sacro

San Teodoro - Gusto by Sadler

SICILIA

Archi - Zash

Bagheria - Lìmù

Bagheria - I Pupi

Catania - Coria

Catania - Sapio

Isola Vulcano - Il Cappero

Linguaglossa - Shalai

Malfa - Signum

Marina di Ragusa - Votavota

Noto - Crocifisso

Palermo - Mec Restaurant

Ragusa - Locanda Don Serafino

Siracusa - Cortile Spirito Santo

Taormina - La Capinera

Taormina - Otto Geleng

Taormina - Principe Cerami

Taormina - Vineria Modì

Terrasini - Il Bavaglino

TOSCANA

Arezzo - Octavin

Badia - A Passignano Osteria di Passignano

Casanova di Terricciola - Cannavacciuolo Vineyard

Castelnuovo Berardenga - Il Visibilio

Castelnuovo Berardenga - L'Asinello

Castelnuovo Berardenga - Contrada

Castelnuovo Berardenga - Il Poggio Rosso

Castiglione della Pescaia - La Trattoria Enrico Bartolini

Chiusdino - Saporium

Fiesole - Serrae Villa Fiesole

Firenze - Atto di Vito Mollica

Firenze - Luca's by Paulo Airaudo

Firenze - Gucci Osteria da Massimo Bottura

Firenze - Il Palagio

Firenze - Borgo San Jacopo

Firenze - Saporium Firenze

Forte dei Marmi - Lorenzo

Forte dei Marmi - Lux Lucis

Forte dei Marmi - La Magnolia

Forte dei Marmi - Sciabola

Forte dei Marmi - Bistrot

Fosdinovo - Locanda de Banchieri

Gaiole in Chianti - Il Pievano

Ghirlanda - Bracali

Marina di Bibbona - La Pineta

Marina di Grosseto - Gabbiano 3.0

Marlia - Butterfly

Montalcino - La Sala dei Grappoli

Montepulciano - Osmosi

Porto Ercole - Il Pellicano

Prato - Paca

San Casciano dei Bagni - Castello di Fighine

San Gimignano - Linfa

San Martino - Il Falconiere

Seggiano - Silene

Tavarnelle Val di Pesa - La Torre

Viareggio - Romano

Viareggio - Lunasia

Vinci - Atman

TRENTINO ALTO ADIGE

Arco - Peter Brunel Ristorante Gourmet

Badia - Porcino

Bressanone - Apostelstube

Castelbello - Kuppelrain

Cavalese - El Molin

Corvara in Badia - La Stüa de Michil - Simone Cantafio

Dobbiaco - Tilia

Lagundo - Luisl Stube

Madonna di Campiglio - Stube Hermitage

Madonna di Campiglio - Dolomieu

Madonna di Campiglio - Il Gallo Cedrone

Merano - Sissi

Merano - In Viaggio - Claudio Melis

Merano - Prezioso

Moena - Malga Panna

Molini - Schöneck

Mules - Gourmetstube Einhorn

Nova Levante - Johannesstube

Ortisei - Anna Stuben

Pinzolo - Grual

Ravina - Locanda Margon

San Martino in Passiria - Quellenhof Gourmetstube 1897

San Michele - Zur Rose

San Michele - Osteria Acquarol

Selva di Val Gardena - Alpenroyal Gourmet

Selva di Val Gardena - Suinsom

UMBRIA

Capodacqua - Une

Norcia - Vespasia

Perugia - Ada

Torgiano - Elementi

VALLE D’AOSTA

Aosta - Paolo Griffa al Caffè Nazionale

Aosta - Vecchio Ristoro

Breuil Cervinia - Wood

Cogne - Le Petit Bellevue

VENETO

Altissimo - Casin del Gamba

Arzignano - Damini Macelleria & Affini

Asiago - La Tana Gourmet

Barbarano Vicentino - Aqua Crua

Borgoricco - Storie d'Amore

Brenzone sul Garda - Nin

Cavaion Veronese - Oseleta

Corrubbio - Amistà

Cortina d'Ampezzo - Tivoli

Cortina d'Ampezzo - SanBrite

Malcesine Vecchia - Malcesine

Malo - La Favellina

Mazzorbo - Venissa

Oderzo - Gellivs

Plois - Dolada

Pontelongo - Lazzaro 1915

Puos d'Alpago - Locanda San Lorenzo

Schio - Spinechile

Scorzè - San Martino

Venezia - Quadri

Venezia - Local

Venezia - Oro Restaurant

Venezia - Agli Amici Dopolavoro

Venezia - Wistèria

Venezia - Palais Royal Restaurant

Verona - Iris Ristorante

Verona - Il Desco

Vicenza - Matteo Grandi in Basilica