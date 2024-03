Morgongiori

La donna lascia tre figlie, di cui due minori

Una intera comunità in lutto. Grande cordoglio a Morgongiori, il paese di Giulia Erdas, la donna morta ieri in un incidente stradale avvenuto lungo Statale 131.

“Domani sarà proclamato il lutto cittadino”, ha fatto sapere il sindaco Paolo Pistis, ricordando come Giulia Erdas, 41 anni il prossimo mese di luglio, fosse conosciuta e benvoluta da tutta la comunità.

A Morgongiori la donna, che svolgeva lavori saltuari, viveva con il compagno e tre figlie: una di 21 anni e altre due più piccole, di 8 e 7 anni. Nel paese vivono anche i genitori e la sorella.

“Una famiglia splendida”, la descrive l’ex sindaco Renzo Ibba. “Giulia era molto gioviale, una brava ragazza”.

L’incidente nel quale è rimasta vittima Giulia Erdas è avvenuto ieri sera intorno alle 21, nei pressi del bivio per Mogoro, sulla corsia in direzione Cagliari.

La donna era al volante di una Ford C Max, non di sua proprietà. L’auto ha sbandato, carambolando e urtando violentemente la barriera protettiva in cemento. Giulia Erdas è morta sul colpo, inutili i soccorsi. Sul posto