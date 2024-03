Nuoro

Gravi i danni, accertamenti in corso

Grande mobilitazione dei vigili del fuoco questa sera per spegnere un pericoloso incendio divampato in un deposito edile, a Ilbono, in provincia di Nuoro. Sono stati impegnati 4 mezzi e 10 unità del Distaccamento di Lanusei.

Le fiamme si sono propagate da un mezzo da lavoro. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per alcune ore.

