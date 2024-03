Baressa, riapre l'ufficio postale con tanti nuovi servizi

L’ufficio postale di Baressa, in piazza Putzu Nou, ha ufficialmente riaperto oggi dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione. La sede, ora pronta ad accogliere i principali servizi della Pubblica Amministrazione, partecipa al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane. Questa iniziativa mira a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio. Nel nuovo allestimento dell’ufficio postale, e in numerosi altri della provincia, è già possibile richiedere i primi tre certificati Inps direttamente allo sportello. Ciò include il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riepiloga i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Gli interventi di ristrutturazione hanno portato a una completa riorganizzazione degli spazi, ottimizzando la fruizione dell’ufficio con un occhio particolare al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. Tra le novità, spiccano la nuova configurazione della linea di sportelleria, pensata per agevolare tutti i clienti, e la posa di un percorso in rilievo sul pavimento per

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie