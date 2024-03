Santa Giusta

Il grave incidente in serata

Grave incidente stradale questa sera in via Giovanni XXIII a Santa Giusta. Un uomo alla guida di uno scooterone si è scontrato per cause ancora da accertare con un’auto.

L’incidente è caduto proprio davanti alla Basilica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il 118.

Il motociclista è caduto pesantemente a terra procurandosi gravi lesioni. È stato trasferito al