Mercato auto: ecco le Jeep più richieste del momento in concessionaria

Gli italiani, sempre più interessati alla mobilità veloce e alla possibilità di spostarsi in completa libertà con un mezzo privato, hanno ricominciato a far crescere il mercato dell'automotive attraverso l'acquisto di auto nuove e usate.

A essere scelti sono soprattutto i veicoli in grado di coniugare comfort, qualità e sicurezza, come le Jeep Compass e Renegade, due storici modelli SUV tra i più richiesti presso le concessionarie italiane.

Perfette per le famiglie numerose, ma anche per gli appassionati del genere, queste due vetture si posizionano, secondo la classifica della UNRAE, tra i cinquanta modelli più immatricolati nel mese di gennaio 2023.

In particolare, la Jeep Renegade si colloca al secondo posto, con 4.384 immatricolazioni, mentre la Compass si trova a un onorevole quattordicesimo posto, con 2.213 immatricolazioni.





Jeep: perché piace

Con ben due modelli inclusi nella classifica delle Top Fifty, la Jeep si piazza tra i marchi più apprezzati grazie alle eccellenti qualità dei veicoli, i quali garantiscono una guida comoda e sicura in città come in zone più impervie e fuori mano, nonché in qualsiasi condizione climatica.

Chi si sposta quotidianamente per lavoro e per accompagnare i figli a scuola, e non rinuncia, nei fine settimana, alla gita fuori porta, in alta montagna o in aperta campagna, trova nelle Jeep Renegade e Compass delle preziose alleate, capaci di adattarsi ai diversi contesti senza nulla togliere alla piacevolezza della guida.





Dove trovare le Jeep di tendenza

Chi è in cerca di una Jeep Compass o Renegade può rivolgersi tanto ai canali tradizionali quanto a quelli online.

Numerose concessionarie operano su entrambi i fronti, allargando la propria platea di clienti e permettendo a un numero più ampio di appassionati di accedere a offerte convenienti.

In quest’ambito spicca per esempio RistèAuto, concessionaria jeep Ancona specializzata nella rivendita di auto nuove, usate e a Km0, che offre l'opportunità di acquistare modelli di Jeep Renegade, a benzina o ibridi, a prezzi convenienti anche attraverso l'e-commerce online.

Il portale mette a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie per individuare il modello più in linea con le proprie aspettative, a partire dal prezzo, fino ai chilometri percorsi. La concessionaria offre inoltre la possibilità di acquistare il veicolo tramite finanziamento finalizzato oppure di prenderlo in leasing, così da poter decidere con calma se acquistarlo o sostituirlo, al termine del contratto, con un veicolo di altro genere.

Gli utenti che scelgono di acquistare online, possono inoltre richiedere il servizio di consegna a domicilio, messo a disposizione per tutte le regioni d'Italia.





Jeep Renegade: le caratteristiche del SUV più venduto in Italia

La Jeep Renegade si presenta come un veicolo dalle linee solide e rassicuranti, un po' squadrate e idonee anche a chi cerca un veicolo per guida sportiva.

Già disponibile in versione ibrida e a breve anche in versione elettrica, questa automobile da fuoristrada offre un interno molto ampio e spazi ben distribuiti, ideali anche per viaggiare con dei bambini, i quali, secondo i risultati dell'Euro ncap, possono godere di un livello di protezione elevati.





La Jeep Compass, elegante e dalle prestazioni eccezionali

Non è certo da meno la seconda vettura Jeep entrata nella classifica UNRAE. La Compass si fa notare soprattutto per le linee eleganti e il design giovane e frizzante.

Eccellenti anche le prestazioni, sia nei centri abitati che sulle strade tortuose, grazie alle ottime sospensioni e a un assetto generale eccellente.

Anche questo modello è ideale per viaggiare con tutta la famiglia al seguito, ma anche per regalarsi qualche avventura in solitaria in luoghi nuovi e tutti da scoprire.