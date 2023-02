CONCERTO DEL MAESTRO BOCELLI AL TEATRO DEL SILENZIO

Nel luglio si svolgeranno al Teatro del Silenzio i tradizionali Concerti in Italia 2023 del tenore lirico italiano e del celebre interprete di musica classica Andrea Bocelli. Questa è sicuramente una delle esperienze più memorabili della tua vita: l'esibizione unica di Andrea Bocelli, che si svolge solo una volta all'anno nella splendida cornice del Teatro dell'Opera di Lajatico, nella campagna toscana e non lontano dalla città natale del Maestro Bocelli . Ti invitiamo a visitare il leggendario evento, combinandosi con una fantastica vacanza in Italia. Abbiamo preparato un programma unico che include la partecipazione a un concerto, l'alloggio nell'antica residenza d'atmosfera di Bagni di Pisa 5 * e un lussuoso menu spa. Il nostro hotel cinque stelle in Toscana, Bagni di Pisa Palace & Thermal spa, membro di The Leading Hotels of the World.

Il prezzo per due comprende:

Sistemazione presso l'Hotel Bagni di Pisa (3 pernottamenti/colazione in ambiente familiare);

Trasferimento privato

Trattamenti SPA (piscina termale 38 gr., vasca idromassaggio con acqua dolce, piscina con sale marino, sauna, 1 ingresso alla Grotta Termale del Granduca

1 massaggio da 50 min in combinazione di diverse tecniche come massaggio sportivo, drenante, massaggio facciale.

1 aperitivo allo Shelley Bar prima del trasferimento al Teatro;

1 Pranzo al Ristorante Lorena (bevande esclusive incluse)

1 omaggio di benvenuto esclusivo;

Trasferimento VIP di andata e ritorno dall'hotel alla sede del concerto;

2 posti VIP nell'area executive, comprensivi di carnet programma teatrale, accesso all'area Hospitality VIP, cocktail pre-concerto, regalo executive del Teatro del Silenzio.

Inoltre pagato:

- volo internazionale;

- cibi e bevande non inclusi nel prezzo;

- spese personali e altro.

Descrizione dell'offerta

Vi invitiamo a visitare un evento leggendario da non perdere: il concerto del celebre tenore Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio. Il maestro lo dà solo una volta all'anno, in piena estate, invitando eminenti interpreti contemporanei a esibirsi con lui sullo stesso palco. Ad accompagnare il concerto su una piattaforma unica c'è un'orchestra sinfonica e un coro.

Il teatro all'aperto del Silenzio è una magnifica conca attorno ad un lago artificiale, disteso sulle pendici delle colline vicino al comune di Lajatico, a soli 20 chilometri da Casciano Terme e non lontano da Volterra, nella regione Toscana .

Il programma da noi sviluppato comprende 2 biglietti per i posti VIP nel settore Executive. Includono un libretto, l'accesso all'area VIP-Hospitality, un cocktail pre-concerto e un regalo esclusivo del Teatro del Silenzio.

Vi invitiamo a soggiornare presso l'Hotel Bagni di Pisa a cinque stelle, situato a 50 chilometri o un'ora dal Teatro del Silenzio. Questa squisita dimora settecentesca, che ha conservato il suo fascino dopo un attento restauro, si trova a Lajatico, vicino a Pisa. Sul territorio dell'hotel c'è un bagno con acque termali - Levante, i soffitti sono decorati con squisiti dipinti, le finestre offrono una magnifica vista sulla Torre Pendente di Pisa. Mentre ti aspettano rilassanti e stimolanti passeggiate nel giardino con alberi di limoni in fiore.

Un pacchetto individuale per due comprende non solo la partecipazione ai concerti, i trasferimenti privati ​​e la sistemazione in un hotel di lusso, ma anche l'opportunità di rilassarsi in un moderno complesso termale.

I seguenti servizi termali sono inclusi nel prezzo di un pacchetto individuale per due:

procedure di idroterapia nel complesso Thermal SPA;

accesso alle piscine termali con idromassaggio (38°С);

vasca Minerva con acqua dolce e idromassaggi (35°С);

visitare la piscina con un alto contenuto di sali marini;

utilizzo del bagno turco e della sauna;

Thalaquam;

passeggiate mattutine (dal lunedì al sabato);

1 visita al hammam (20 min.);

1 massaggio del corpo (durata - 50 minuti), che combina varie tecniche - massaggio sportivo, fisioterapico, rilassante e drenante, nonché massaggio facciale.

Teatro del Silenzio

L'unica decorazione del teatro era la scultura del famoso scultore Igor Mitoraj Grande Solo. Igor Mitoraj è nato nel 1944. Nel 1966-1968 ha studiato pittura all'Accademia di Belle Arti di Cracovia. Poi ha continuato i suoi studi a Parigi; nel tempo decide di non dipingere, ma di scolpire. Attualmente vive in Italia. Le sue opere sono a Parigi, Roma, Londra, Tokyo, Seoul e molte altre città. In Italia conoscono il suo scenario ambiguo per gli spettacoli operistici del Festival Puccini.

Il teatro porta il nome "Silenzio" non a caso. Lo scenario naturale delle pittoresche colline toscane, dove di solito è tranquillo e calmo, solo d'estate viene risvegliato dai concerti di Andrea Bocelli, che porta i suoi amici a una sorta di concerto di cronaca ai suoi connazionali. Bocelli nasce a Lajatico il 22 settembre 1958. Qui (a soli 3 km dal paese in località la Sterza) e oggi suo fratello Alberto (architetto di formazione) produce dell'ottimo vino nell'azienda agricola di famiglia. La famiglia Bocelli produce Sangiovese al 100% da tre secoli. Il vino Terre di Sandro prende il nome dal padre di Andrea e Alberto. Qui a Lajatico, Andrea ha incontrato il suo amore e futura moglie Enrica, ora nella sua famiglia stanno crescendo i due figli Amos e Matteo. Il cantante viene a Lajatico per ispirazione e qui ringrazia annualmente i suoi connazionali,