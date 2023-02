Affittare casa in Sardegna: cosa fare per essere in regola

Gli investimenti nel campo immobiliare non hanno mai vissuto crisi. L'acquisto di una struttura oppure la ristrutturazione di un bene di famiglia rappresentano una forma di investimento diffusa se la finalità è la locazione a turisti, lavoratori fuori sede, studenti o coppie, generalmente per periodi abbastanza limitati nel tempo.

Come fare per affittare casa in regola



Innanzitutto, affittare un appartamento implica decidere a chi indirizzare la nostra offerta. Se si ha una casa vicina alla spiaggia o in una città d'arte, l’inquilino ideale sarà sicuramente un turista. Se l'appartamento è vicino all'Università, saranno degli studenti fuori-sede; se a ridosso al centro finanziario, dei lavoratori in trasferta temporanea. Una zona residenziale richiamerà famiglie e locazioni più lunghe. Quindi, come scegliere il tipo di contratto? Ne esistono vari, a seconda delle finalità. Per una casa al mare, ad esempio, l'affitto turistico è molto semplificatore: non può superare i 30gg e non richiede registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. In ogni caso, è opportuno simulare le varie soluzioni contrattuali e capire quale sia quella per noi più redditizia.

Il passo successo da affrontare riguarda aumentare l'appeal del proprio immobile, che porta ad aumentarne la redditività. È importante lavorare sulla presentazione della casa e sull'accoglienza, comfort e pulizia degli ambienti. Il potenziale inquilino non visiterà solo l’appartamento, ma lo confronterà con altre soluzioni. Inoltre, prima di affittare la casa, è bene completare tutti quei piccoli lavori che non sono ancora stati fatti, come le varie manutenzioni, per esempio della caldaia. Il consiglio, in questo caso, è quello di informarsi al meglio attraverso alcune guide online, come l’approfondimento sul bollino verde della caldaia di VIVI energia, che garantisce il perfetto funzionamento degli impianti di riscaldamento e gas. E come scegliere il giusto canone? Attraverso un'analisi oggettiva degli aspetti qualificanti del nostro appartamento, come posizione, stato, grandezza e contesto. Il contratto di affitto dovrà poi essere registrato a proprio nome entro 30gg dalla stipula.

Dove investire in Sardegna

Volendo investire in un immobile da porre in affitto, la Sardegna offre una maggiore possibilità di ottenere una buona rendita. Gli approcci a un progetto simile possono essere diversi: si può decidere di investire in un appartamento in una grande città, come Cagliari, Sassari e Alghero, che offrono una qualità della vita elevata e un prezzo a metro quadro piuttosto contenuto rispetto alla media nazionale.



Se si investe su brevi periodi, le destinazioni turistiche assicurano flessibilità per i locatari e canoni vantaggiosi per i proprietari, con una stagione che andrà da Pasqua fino a metà ottobre. Le zone tra cui scegliere sono numerosissime, con Porto Rotondo, San Teodoro e Porto Cervo a guidare il turismo di lusso, proseguendo con autentici paradisi come Santa Teresa di Gallura, la Costa Paradiso, il Golfo dell'Asinara e Stintino.