Oristano

Ancora gravissimi disagi nell’assistenza sanitaria

Fin dalle prime luci dell’alba, gli uffici della Asl di Via Carducci e la farmacia di Santa Giusta sono stati presi d’assalto ieri da gran parte dei mille assistiti dalla dottoressa Marta Frongia, medico di base con ambulatorio a Santa Giusta, ma con pazienti anche a Palmas Arborea e Oristano.

A invitarli a farlo è stata la stessa dottoressa Frongia che, con una comunicazione inviata ai suoi pazienti ha spiegato come lo scorso 22 marzo fosse scaduto il suo contratto di medico provvisorio, e che a partire da ieri, cioè dal 28 marzo, sarebbe stata nuovamente in servizio ma con un contratto di medico titolare.

“Ci sarà qualche giorno di sospensione del mio incarico come medico di medicina generale in cui non sarò in servizio”, spiegava la dottoressa. “Il passaggio non avverrà in automatico, mi verranno infatti azzerati i posti e nessuno sarà più mio paziente”.

Da qui l’invito a rivolgersi alla farmacia o all’ufficio per la scelta del medico della Asl in Via Carducci, o a provare ad effettuare la nuova scelta con l’apposita procedura on line.

E così da prestissimo,