il calendario per ritirarle alle Poste

A partire dal 2 aprile, le pensioni relative al mese saranno fruibili presso tutti gli 83 uffici postali presenti nella provincia di Oristano. Inoltre, coloro che dispongono di un Libretto di Risparmio, un Conto BancoPosta o una Postepay Evolution con accredito potranno ritirare le pensioni presso i 44 Atm Postamat sparsi per la provincia, senza bisogno di recarsi direttamente in filiale. In aggiunta, coloro che possiedono una carta di debito collegata a conti o libretti potranno beneficiare gratuitamente di una polizza assicurativa che offre un risarcimento fino a 700 euro all’anno per i furti di contante subiti entro due ore dal prelievo effettuato sia presso gli sportelli postali sia presso gli Atm Postamat. Al fine di ridurre gli assembramenti e i tempi di attesa prolungati, Poste Italiane suggerisce a tutti i pensionati di ritirare la pensione preferibilmente in tarda mattinata o nel pomeriggio, dando la precedenza ai giorni successivi ai primi del mese. Per maggiori dettagli, si consiglia di visitare il sito web www.poste.it oppure di contattare il numero

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie