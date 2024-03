Oristano

Con i tagli perderebbero la dirigenza due istituti comprensivi della città

Il Comune di Oristano ricorre al TAR contro l’Ufficio scolastico regionale e contro la Regione Sardegna sul dimensionamento scolastico. Lo ha deciso la Giunta Sanna che ha dato mandato al Dirigente del settore affari generali e alla Segreteria del Comune di provvedere alla nomina del legale che, d’intesa con l’avvocato dell’ente, procederà a impugnare gli atti sul dimensionamento per chiederne l’annullamento o la rettifica.

“La decisione di accorpare le dirigenze scolastiche cittadine, dimezzandole da quattro a due, lede l’interesse dell’intera collettività oristanese, comprimendo in misura importante il diritto all’istruzione, costituzionalmente garantito dagli artt. 33 e 34 della Costituzione”, evidenzia il sindaco Massimiliano Sanna. “Nei mesi scorsi abbiamo più volte manifestato la nostra opposizione a ogni ipotesi di accorpamento. Lo abbiamo fatto in sede di conferenza provinciale, in audizione presso la Commissione Pubblica istruzione del Consiglio regionale e nel corso di incontri con le autorità scolastiche, con i dirigenti e le rappresentanze sindacali”.

“In ogni occasione abbiamo respinto il piano di dimensionamento scolastico, avvertendo che in caso contrario saremmo stati pronti a tutelare i diritti dei cittadini oristanesi in sede legale. La nostra non