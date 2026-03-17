Marilab apre a Fiumicino nuovo centro analisi con servizi di diagnostica
Dopo alcuni anni di assenza, il 23 marzo apre a Fiumicino il nuovo Centro analisi Marilab, in via della Foce Micina 75, segnando un ritorno significativo sul territorio, informa una nota. La riapertura - si legge - rappresenta una risposta concreta alle esigenze sanitarie di un Comune ampio e articolato come quello di Fiumicino, dove l'accesso a servizi di medicina di laboratorio di prossimità è particolarmente importante per cittadini e famiglie. Il nuovo centro sarà dedicato principalmente all'attività di laboratorio analisi, con un'organizzazione pensata per garantire rapidità nei servizi e tempi di risposta brevi. I pazienti potranno inoltre consultare e scaricare i referti online direttamente dal sito marilab.it, in modo semplice e sicuro, spesso già dopo poche ore dall'esecuzione degli esami.
L'apertura - prosegue la nota - rappresenta un nuovo passo nel percorso di sviluppo della rete sanitaria Marilab nel Lazio. Nel rafforzare la propria presenza sanitaria nel quadrante costiero tra Roma, Ostia, Pomezia e Fiumicino, Marilab consolida una rete di strutture orientata alla medicina di prossimità, alla prevenzione e all'innovazione dei servizi.
"Tornare a Fiumicino significa per noi riallacciare un legame storico con questo territorio - afferma Luca Marino, amministratore unico di Marilab - Il nostro obiettivo è offrire ai cittadini un servizio efficiente, tempestivo e di qualità, contribuendo concretamente alla prevenzione e alla tutela della salute". Per celebrare il nuovo avvio - conclude la nota - il centro analisi di Fiumicino proporrà fino al 30 aprile pacchetti di screening a tariffa agevolata, disponibili eccezionalmente a 20 euro, con l'obiettivo di incentivare la prevenzione e rendere i controlli periodici più accessibili. Inoltre, nella giornata di apertura del 23 marzo, chi si recherà presso il centro potrà ricevere un piccolo omaggio di benvenuto.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it