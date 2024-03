Abbasanta

Riproposta l’iniziativa dell’associazione “Donatori nati”

Trentacinque allievi agenti del Caip di Abbasanta hanno donato il sangue questa mattina, rispondendo all’appello dell’associazione Donatori nati della Polizia di Stato che li ha invitati alla “Maratona del donatore”, progetto promosso in collaborazione con l’Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato. All’iniziativa hanno aderito in tutto 60 allievi: per i 25 che non hanno potuto donare il sangue oggi, l’autoemoteca tornerà al centro di addestramento del Guilcier nelle prossime settimane.

Muniti di pettorina numerata, come in una vera gara di corsa, gli allievi agenti hanno tagliato il traguardo nell’autoemoteca della Asl, dove si sono sottoposti alla raccolta del sangue, un gesto generoso e fondamentale per aiutare gli altri.

Le sacche raccolte saranno destinate al Centro trasfusionale di Oristano, diretto da Mauro Murgia.

All’iniziativa erano presenti anche il presidente dell’associazione, Roberto Pietrosanti, tornato in Sardegna da Roma per l’occasione, insieme al vicepresidente Daniele Rocchi.

“La Polizia di Stato ha come motto esserci sempre ed è vicina alle richieste dei centri trasfusionali della Sardegna, anche per l’incidenza della talassemia”, ha commentato Pietrosanti.

“Donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà. Significa letteralmente donare una parte di sè e del propria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo, qualcuno che ne ha un reale ed urgente bisogno. Significa preoccuparsi ed agire per il bene della comunità e per la salvaguardia della vita”, continua Rocchi. “Donare il sangue è innanzitutto un dovere civico, un valore umano che gli allievi agenti del Caip di Abbasanta e quindi la Polizia di Stato esprimono con assoluta vicinanza alla collettività”.