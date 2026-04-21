Migranti, Minniti: "Non emergenza ma fenomeno globale, sfida è gestione dei flussi"

(Adnkronos) - "Le migrazioni non vanno considerate un’emergenza, ma un fenomeno strutturale che riguarda tutto il mondo. Sono sempre esistite e continueranno a esistere, quindi non possono essere affrontate con misure temporanee o emergenziali. La sfida è gestire i flussi in modo ordinato ed efficace. Per farlo servono due azioni principali: creare canali legali di ingresso e contrastare quelli illegali, in particolare combattendo i trafficanti di esseri umani". Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Med-Or Italian Foundation, intervenuto all’evento 'Kenya: un grande paese che guarda al futuro' al Campus della Luiss Guido Carli, con ospite il presidente del Kenya William Samoei Ruto.

Minniti ha poi sottolineato che le nuove generazioni africane "non devono essere viste come una minaccia, ma come una risorsa. In Paesi come il Kenya i giovani sono sempre più formati e preparati". Per questo "è fondamentale puntare su istruzione e cooperazione internazionale, valorizzando il capitale umano e costruendo politiche condivise tra Europa e Africa" ha concluso.