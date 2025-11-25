Nuova giornata di maltempo oggi, martedì 25 novembre. La Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Si prevedono fenomeni molto intensi ed estesi (piogge continue e molto abbondanti). C'è un rischio elevato per esondazioni, smottamenti, frane significative.

Allerta arancione e gialla, le regioni coinvolte

Sono due le regioni interessate dallo stato di allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico. Si tratta di parte della Campania (Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e della Toscana (Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima).

L'allerta meteo è invece gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico in: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Molise, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sardegna.

Scuole chiuse in Campnia, ecco dove

La città di Napoli ha stabilito che oggi saranno chiusi i parchi cittadini per la durata dell'allerta, sarà chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Saranno chiusi anche gli impianti sportivi all'aperto, i cimiteri cittadini, il Complesso monumentale di Castel Nuovo e il suo Museo Civico e le scuole che non sono sede di seggio elettorale.

Lo Stadio Diego Armando Maradona sarà ivece regolarmente aperto per la partita del Napoli.

Le scuole rimarranno chiuse anche a Sorrento, Torre del Greco, Scala, Afragola, Procida.

Scuole chiuse in Toscana, ecco dove

Scuole chiuse anche in alcuni comuni della Toscana. Non ci sarà lezione a Prato, mentre a Livorno si entrerà in classe alle 10.