La Juventus torna in campo in Champions League. Dopo il pareggio contro la Fiorentina in Serie A, i bianconeri volano in Norvegia per affrontare oggi, martedì 25 novembre, il Bodo Glimt nella quinta giornata della fase campionato (3 punti collezionati nelle prime quattro giornate dalla squadra di Spalletti). Un match, quello in Norvegia, che potrebbe anche non giocarsi a causa delle condizioni meteo (prevista neve abbondante e temperature rigidissime per l'orario della partita). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Bodo Glimt-Juve in tv e streaming.

Bodo Glimt-Juve, orario e dove vederla

Ecco le probabili formazioni di Bodo Glimt-Juve, in campo stasera alle 21:

Bodo Glimt (4-3-3) Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Blomberg, Berg, Fet; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen.

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

Bodo-Glimt-Juve, dove vederla

La partita tra Bodo Glimt e Juve è visibile in diretta tv su Sky (canali Sky Sport 1 e 252), ma anche in streaming su Sky Go e Now.