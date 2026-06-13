(Adnkronos) - Valigie pronte, biglietti in tasca e itinerario pianificato nei minimi dettagli. Ma in questo fermento da partenza, siamo sicuri di aver preparato proprio tutti i passeggeri? "Spesso ci dimentichiamo di quello più importante, un compagno di viaggio silenzioso ma fondamentale che si sposta costantemente con noi: il nostro ecosistema interno" spiega all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro Minelli, docente di Nutrizione clinica all'università Lum Giuseppe Degennaro.

"Ogni volta che cambiamo aria, acqua e cibo, per il nostro intestino è un vero e proprio 'shock culturale'. Quello che in medicina definiamo esposoma – ovvero l'insieme dei fattori ambientali esterni – varia all'improvviso. L'acqua presenta una composizione minerale differente, i piatti locali propongono condimenti insoliti e persino il fuso orario altera i ritmi biologici. Questo 'switch' repentino mette a dura prova l'equilibrio del microbiota, che subisce un forte stress e perde la sua stabilità. Aspettare che compaiano la classica stitichezza del viaggiatore o attacchi improvvisi di diarrea per correre ai ripari è un errore: significa intervenire quando il danno è ormai già fatto. La scienza ci offre oggi uno strumento decisamente più efficace: la probiotica di precisione, capace di costruire un vero e proprio 'scudo preventivo' strutturato in tre mosse sequenziali".

"La preparazione (prima): cinque giorni prima della partenza, l'obiettivo è occupare preventivamente ogni millimetro della mucosa intestinale. L'assunzione mattutina di Lactobacillus acidophilus, venti minuti prima di colazione, agisce come un formidabile colonizzatore. Creando una barriera fisica, toglie di fatto "parcheggio" ai batteri estranei o ai piccoli patogeni locali che incontreremo a destinazione"

"La corazza (durante): una volta arrivati sul posto, serve una protezione h24 garantita da due biotipi resistentissimi. A metà pomeriggio, lontano dai pasti, entra in gioco il Saccharomyces boulardii, un lievito probiotico ad alta resilienza che funge da "giubbotto antiproiettile" contro i cambi di acidità e le tossine alimentari. Venti minuti prima di cena, subentra il Bacillus clausii che, protetto dal guscio naturale della sua spora, supera indenne l'acido dello stomaco per arrivare vivo nel colon, dove ripara la barriera intestinale e blocca sul nascere le infiammazioni".

"La stabilizzazione (dopo): al rientro a casa, il protocollo prevede altri cinque giorni di Lactobacillus acidophilus al mattino. Questo passaggio è fondamentale per riabituare la pancia alla routine domestica ed evitare fastidiosi disturbi da contro-adattamento".

"Attenzione, però: in questo percorso scientifico la superficialità è il peggior nemico - avverte Minelli - Non basta affatto acquistare un qualunque tipo di Lactobacillus acidophilus o un integratore generico degli altri probiotici citati. La moderna medicina ci insegna che la scelta deve essere rigorosamente ceppo-specifica. L'efficacia della cura, infatti, è garantita esclusivamente dalla selezione di specifici ceppi numerati e catalogati presso collezioni internazionali ufficiali, gli unici dotati di peculiari e comprovate caratteristiche funzionali capaci di agire sul nostro organismo". Lo schema descritto, corredato della giusta attenzione, "rappresenta un eccellente protocollo standard di sicurezza. Tuttavia, poiché ogni intestino è unico come un'impronta digitale, l'ottimizzazione realmente "sartoriale" richiede di rifuggire da letture generaliste e sommarie, affidandosi sempre ad apposite consulenze specialistiche. L'ideale - conclude l'immunologo - sarebbe eseguire un esame metagenomico del microbiota: solo mappando il Dna dei nostri batteri possiamo conoscere a fondo il nostro ecosistema e personalizzare la formula al millimetro, garantendo alla salute il giusto spazio in valigia".