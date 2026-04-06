Dal 17 al 19 aprile 25 giovani arpisti provenienti da tutta Italia
si daranno appuntamento al Teatro Massimo di Cagliari per "Magia di
Primavera", workshop nazionale di musica d'insieme d'arpe dedicato
al Metodo Suzuki.
Organizzato dall'associazione musicale
Arpeggiando, l'evento vedrà alla direzione artistica Tiziana Loi,
insegnante d'arpa riconosciuta a livello europeo e fondatrice,
proprio con la sua associazione Arpeggiando, della prima scuola di
arpa Suzuki in Sardegna.
L'occasione riunirà giovani talenti da Torino,
Bolzano, Bologna, Trieste e dalla Sardegna in rappresentanza di
diverse scuole d'arpa. Le tre giornate di studio intensivo, secondo
la tradizione dei workshop Suzuki, culmineranno nel concerto finale
di sabato 19 aprile, alle 11 (ingresso libero) nella Sala M2 del
Teatro Massimo, quando i giovani arpisti condivideranno con il
pubblico il frutto del loro lavoro.
Tra i partecipanti, la più giovane ha appena
cinque anni, testimonianza concreta della filosofia Suzuki che
riconosce e sviluppa il potenziale musicale di ogni bambino fin
dalla più tenera età. Il workshop si inserisce tra le celebrazioni
per i 30 anni della manifestazione Monumenti aperti a Cagliari e i
50 anni del Metodo Suzuki in Italia, traguardo che testimonia mezzo
secolo di educazione musicale che ha trasformato la vita di
migliaia di bambini e famiglie italiane.
Il Metodo Suzuki, fondato sulla convinzione che
"ogni bambino può imparare" e sull'apprendimento naturale simile a
quello della lingua madre, ha rivoluzionato l'educazione musicale
mondiale. Basato sull'ascolto ripetuto, sull'imitazione e sul
coinvolgimento dei genitori, questo approccio pedagogico non forma
solo musicisti, ma coltiva persone attraverso la musica,
sviluppando concentrazione, disciplina, sensibilità e rispetto
reciproco.
L'associazione musicale Arpeggiando rappresenta
dal 2008 un punto di riferimento nel panorama musicale sardo,
essendo l'unica realtà dell'isola dedicata allo studio e alla
diffusione dell'arpa in età...
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