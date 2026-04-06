Pasquetta senza piogge a sorpresa, temperature e sole da fine maggio - Notizie

Quest'anno le festività pasquali rompono ogni statistica. Nessun acquazzone improvviso come accade solitamente in questo periodo, ma un dominio del sole che sta proiettando il Paese in un'estate anticipata, merito dell'anticiclone subtropicale che blinderà l'Italia almeno fino al 8-9 di aprile.A garantire questa stabilità eccezionale è una struttura di alta pressione molto robusta. Si tratta di un anticiclone ibrido, spiega Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, "nato con una matrice oceanica azzorriana ma che si è fuso con un richiamo di aria calda di origine subtropicale proveniente dal Nord Africa. Il risultato è una bolla di calore che sta portando condizioni di stabilità che raramente si riscontrano durante la prima decade di aprile". Una prima variazione potrebbe affacciarsi solo intorno al 10 aprile, con il possibile ingresso di un vortice da Nord con instabilità annessa su buona parte del Paese.Per la giornata di Pasquetta le temperature registreranno valori molto alti: si prevedono punte di 26-27 gradi nelle zone dell'entroterra, soprattutto al Centro-Nord. "È un clima da fine maggio o inizio giugno, con valori che si attestano molto sopra le medie del periodo, rendendo queste festività tra le più calde degli ultimi decenni", spiega. L'unica eccezione è la Liguria, dove il richiamo di correnti umide da sud, scivolando sulla superficie del mare ancora fredda, genera la tipica "maccaja": una copertura di nubi basse e stratificate che rende il clima più uggioso e fresco lungo la fascia costiera. Questo fenomeno classico delle configurazioni anticicloniche primaverili terrà le temperature a Genova sotto i 18°C.Nel dettaglio: Lunedì 6 al Nord sereno, caldo fino a 25-26°C, al Centro sole e caldo fino a 25°C e al Sud soleggiato e più caldo. Martedì 7 al Nord soleggiato, parzialmente nuvoloso in Liguria, generalmente caldo,...

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