Quest'anno le festività pasquali rompono ogni statistica. Nessun
acquazzone improvviso come accade solitamente in questo periodo, ma
un dominio del sole che sta proiettando il Paese in un'estate
anticipata, merito dell'anticiclone subtropicale che blinderà
l'Italia almeno fino al 8-9 di aprile.
A garantire questa stabilità eccezionale è una
struttura di alta pressione molto robusta. Si tratta di un
anticiclone ibrido, spiega Federico Brescia, meteorologo de
iLMeteo.it, "nato con una matrice oceanica azzorriana ma che si è
fuso con un richiamo di aria calda di origine subtropicale
proveniente dal Nord Africa. Il risultato è una bolla di calore che
sta portando condizioni di stabilità che raramente si riscontrano
durante la prima decade di aprile". Una prima variazione potrebbe
affacciarsi solo intorno al 10 aprile, con il possibile ingresso di
un vortice da Nord con instabilità annessa su buona parte del
Paese.
Per la giornata di Pasquetta le temperature
registreranno valori molto alti: si prevedono punte di 26-27 gradi
nelle zone dell'entroterra, soprattutto al Centro-Nord. "È un clima
da fine maggio o inizio giugno, con valori che si attestano molto
sopra le medie del periodo, rendendo queste festività tra le più
calde degli ultimi decenni", spiega. L'unica eccezione è la
Liguria, dove il richiamo di correnti umide da sud, scivolando
sulla superficie del mare ancora fredda, genera la tipica
"maccaja": una copertura di nubi basse e stratificate che rende il
clima più uggioso e fresco lungo la fascia costiera. Questo
fenomeno classico delle configurazioni anticicloniche primaverili
terrà le temperature a Genova sotto i 18°C.
Nel dettaglio: Lunedì 6 al Nord sereno, caldo
fino a 25-26°C, al Centro sole e caldo fino a 25°C e al Sud
soleggiato e più caldo. Martedì 7 al Nord soleggiato, parzialmente
nuvoloso in Liguria, generalmente caldo,...
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