Tutto pronto per la 667/a Festa di S.Antioco martire, patrono della Sardegna - Notizie

Tradizione e folklore, fede e devozione, cultura e intrattenimento: è tutto pronto per la 667/a edizione della Festa di Sant'Antioco Martire, Patrono di Sardegna.Dal 16 al 20 aprile Sant'Antioco si vestirà a festa per rendere omaggio al Santo di tutti i sardi, in un tripudio di colori e sapori. E se gli immancabili appuntamenti simbolo della tradizione e della spiritualità si ripetono da secoli (la processione de Is Coccois in programma sabato 18 e la processione Solenne di lunedì 20, giorno de Sa Festa Manna) il cartellone di eventi laici si arricchisce e si rinnova di anno in anno, spaziando tra musica e iniziative che ambiscono a celebrare le eccellenze antiochensi, nel segno della tradizione più profonda. Musica dal vivo con il concerto de Le Vibrazioni in piazza Ferralasco alle 21.30 di sabato 18 aprile, e con l'esibizione dell'armonicista sardo agli onori della ribalta Moses Concas, in piazza De Gasperi alle 20 di domenica 19 aprile.Non solo musica, grazie all'evento "Cammino dei sapori e delle tradizioni della Festa di S. Antioco": itinerario con stand enogastronomici e artigianali dedicati alle tradizioni ed eccellenze locali tra Piazza Italia, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Umberto, Via Regina Margherita e Piazza De Gasperi. Un cammino ideale del gusto impreziosito dallo Show cooking a cura dello chef antiochense premiato da "Gambero Rosso", Achille Pinna, dall'incontro con Ylenia Parente, che proporrà una dimostrazione sulle tecniche di lavorazione della pasta fresca, dalla preparazione e degustazione di ricette tipiche della cucina antiochense. E poi cultura, folklore e tradizione a partire da giovedì 16, con il Convegno "Liturgia, devozione e santità nel Mediterraneo moderno": nell'occasione il giovane artista sardo Jacopo Scasselati presenterà la sua scultura raffigurante Antioco Martire. Poi tre giornate di cori e animazione folkloristica itinerante nelle vie...

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