Tradizione e folklore, fede e devozione, cultura e intrattenimento:
è tutto pronto per la 667/a edizione della Festa di Sant'Antioco
Martire, Patrono di Sardegna.
Dal 16 al 20 aprile Sant'Antioco si vestirà a
festa per rendere omaggio al Santo di tutti i sardi, in un tripudio
di colori e sapori. E se gli immancabili appuntamenti simbolo della
tradizione e della spiritualità si ripetono da secoli (la
processione de Is Coccois in programma sabato 18 e la processione
Solenne di lunedì 20, giorno de Sa Festa Manna) il cartellone di
eventi laici si arricchisce e si rinnova di anno in anno, spaziando
tra musica e iniziative che ambiscono a celebrare le eccellenze
antiochensi, nel segno della tradizione più profonda. Musica dal
vivo con il concerto de Le Vibrazioni in piazza Ferralasco alle
21.30 di sabato 18 aprile, e con l'esibizione dell'armonicista
sardo agli onori della ribalta Moses Concas, in piazza De Gasperi
alle 20 di domenica 19 aprile.
Non solo musica, grazie all'evento "Cammino dei
sapori e delle tradizioni della Festa di S. Antioco": itinerario
con stand enogastronomici e artigianali dedicati alle tradizioni ed
eccellenze locali tra Piazza Italia, Corso Vittorio Emanuele,
Piazza Umberto, Via Regina Margherita e Piazza De Gasperi. Un
cammino ideale del gusto impreziosito dallo Show cooking a cura
dello chef antiochense premiato da "Gambero Rosso", Achille Pinna,
dall'incontro con Ylenia Parente, che proporrà una dimostrazione
sulle tecniche di lavorazione della pasta fresca, dalla
preparazione e degustazione di ricette tipiche della cucina
antiochense. E poi cultura, folklore e tradizione a partire da
giovedì 16, con il Convegno "Liturgia, devozione e santità nel
Mediterraneo moderno": nell'occasione il giovane artista sardo
Jacopo Scasselati presenterà la sua scultura raffigurante Antioco
Martire. Poi tre giornate di cori e animazione folkloristica
itinerante nelle vie...
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