Bollette, bonus da 115 euro: chi lo riceve e quando arriva

(Adnkronos) - Sono in arrivo le prime erogazioni del bonus bollette da 115 euro. Uno sconto per il quale nei giorni scorsi è arrivato il via libera di Arera (Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente), che ha definito le modalità operative di questo contributo straordinario previsto dal dl Bollette.

I destinatari del provvedimento non dovranno presentare alcuna domanda: il contributo, infatti, sarà riconosciuto automaticamente e in un’unica soluzione ai clienti domestici titolari di un punto di prelievo attivo e riceventi il bonus sociale per disagio economico sottolinea Arera che aggiunge: "Il contributo sarà riconosciuto direttamente in bolletta, nella prima fattura utile successiva all’adozione del presente provvedimento (19 marzo). L’erogazione avviene a cura del fornitore o dell'esercente la maggior tutela che serviva il cliente alla data del 21 febbraio 2026, anche qualora il cliente abbia successivamente cambiato fornitore". Il contributo riguarda esclusivamente la fornitura elettrica.

Questo nuovo bonus non sostituisce il bonus sociale (che arriva fino a 204,40 euro): i due si sommano. Gli utenti con Isee, calcolato al 21 febbraio 2026, fino a 9.796 euro (o 20.000 euro con almeno 4 figli) riceveranno entrambi i contributi. Senza Isee valido a quella data non sarà riconosciuto il diritto al bonus. Anche se rispetti i requisiti di reddito, il contributo non verrà caricato in bolletta.