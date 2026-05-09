(Adnkronos) - Equilibrio, movimento, natura, comunità e prevenzione. "Sono le 5 parole che definiscono il Metodo Cilento: equilibrio tra corpo e mente, perché oggi sappiamo che stress e ritmi frenetici incidono profondamente sulla salute. Movimento quotidiano, perché il nostro organismo è nato per camminare e l’attività fisica resta uno dei farmaci più efficaci contro obesità e malattie cardiovascolari. Natura come cura, perché il contatto con la luce, i colori, il mare e gli spazi aperti migliora il benessere psicofisico. Comunità come condivisione, perché nessuno può stare bene davvero vivendo in isolamento: le relazioni umane aiutano anche la salute mentale. Infine prevenzione, che da medico considero la vera grande sfida del futuro: educare le persone a vivere bene prima ancora di curare la malattia". Lo spiega all'Adnkronos Salute Elvira Serra – medico specialista del Cmp di Agropoli in provincia di Salerno, nel cuore del Cilento e esperta in medicina del dolore.

Cos’è il Metodo Cilento? "L’alimentazione è uno dei segreti dei centenari cilentani. Gli studi dimostrano che nel Cilento molte donne arrivano anche a 92 anni, ben oltre la media europea, soprattutto nei paesi che hanno conservato tradizioni e uno stile di vita autentico - risponde - Parto da questi dati per dire che la vera forza del Metodo Cilento è l’equilibrio tra alimentazione mediterranea, movimento quotidiano e contatto con la natura. I nostri antichi si alzavano presto, seguivano i ritmi del sole e vivevano all’aria aperta, restando vicini ai ritmi biologici naturali del corpo umano. Io sono convinta che peggioriamo la nostra salute quanto più ci allontaniamo dalla nostra radice biologica. Oggi viviamo troppo chiusi, sedentari, circondati da ambienti artificiali. Invece il camminare, osservare il mare, i colori e la natura migliora profondamente anche il benessere mentale. La psiche si alimenta della bellezza. Per questo consiglio sempre almeno 20 minuti di camminata rapida al giorno: il movimento aiuta il metabolismo, combatte l’obesità e protegge il sistema cardiovascolare. Naturalmente tutto deve essere accompagnato da un’alimentazione sana, semplice e genuina.”

Come funziona e chi può praticarlo? "Il Metodo Cilento è prima di tutto uno stile di vita, che noi gente del Sud abbiamo sempre vissuto in maniera naturale. Significa alimentazione mediterranea, attività fisica quotidiana, contatto con la natura e ritmi più lenti. Vuol dire anche ritagliarsi momenti di silenzio e relax per favorire il benessere mentale - prosegue - È un metodo adatto a tutti: giovani, adulti e anziani, soprattutto a chi vuole prevenire obesità, malattie cardiovascolari e perdita di benessere psicofisico. Camminare ogni giorno migliora la salute cardiovascolare e riduce il rischio di malattia dal 19% al 30%. Alla base ci sono prodotti semplici e a chilometro zero: olio extravergine d’oliva ricco di vitamina E, pesce azzurro, legumi, verdure di stagione e alimenti poco trattati. Fondamentale è anche vivere la comunità, le relazioni umane e riscoprire la bellezza dei luoghi. Per gli anziani rappresenta inoltre un aiuto concreto contro osteoporosi e perdita di forza muscolare.”