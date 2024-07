Lo Spazio Giovani di Oristano ospita l'incontro su Erasmus+

Martedì 30 luglio, alle ore 16, lo Spazio Giovani del Comune di Oristano, presso il Centro di aggregazione giovanile Flavio Busonera di Sa Rodia, ospiterà un importante incontro informativo dedicato alla mobilità internazionale giovanile e al programma Erasmus+. L’evento è rivolto ai giovani interessati a vivere un’esperienza formativa all’estero, agli enti desiderosi di aderire al programma e di ospitare volontari, nonché agli insegnanti interessati a esplorare nuove opportunità di formazione. L’incontro rappresenta un’opportunità unica per conoscere le molteplici possibilità che l’Unione Europea, tramite il programma Erasmus+, offre sia a livello personale che istituzionale. Durante l’incontro, i relatori presenteranno le varie opportunità che il programma Erasmus+ offre a aziende e associazioni interessate a ospitare giovani provenienti da tutta Europa. Inoltre, illustreranno i vantaggi e le possibilità di crescita personale e professionale per i ragazzi che scelgono di partecipare a questi scambi internazionali. Sarà un’occasione per discutere delle modalità di partecipazione e dei benefici derivanti dall’adesione a tale programma, sia per i giovani che per le organizzazioni ospitanti.

