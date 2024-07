Oristano, al Consultorio via ai nuovi incontri per le future mamme

Esplorare i cambiamenti fisici ed emotivi vissuti durante la gravidanza, conoscere le tecniche per un travaglio sereno e rilassato, imparare a prendersi cura del neonato fin dai suoi primi istanti di vita e condividere le proprie emozioni con altre future mamme. Questi sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati negli incontri di accompagnamento alla nascita organizzati dal Consultorio familiare di Oristano, che avranno inizio il prossimo 6 agosto alle ore 10 nella sede di via Carducci, 41. Durante otto appuntamenti, le professioniste e i professionisti del Consultorio, tra cui ostetriche, una ginecologa, un pediatra e una psicologa, si alterneranno per offrire alle donne in gravidanza un percorso ricco ed emozionante. L’obiettivo è prepararsi al meglio al parto e all’accoglienza del bebè, ascoltare i bisogni delle donne e della coppia, favorire la condivisione dell’esperienza con altre famiglie in dolce attesa e sostenere la donna nell’esperienza dell’attesa, del parto e del rientro a casa. Questi incontri rappresentano un’importante opportunità per le future mamme di acquisire conoscenze e strumenti utili per

