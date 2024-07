l'incontro nella chiesa di Santa Chiara

Sabato 27 luglio 2024, alle ore 10:30, la storica chiesa di Santa Chiara ospiterà un evento di grande rilevanza culturale e scientifica: il seminario intitolato “Alla scoperta di Oristano nel Medio Evo. Nuovi studi e ricerche”. In particolare, l’evento è stato patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano, in collaborazione con l’Istar (Istituto Storico Arborense di ricerca e valorizzazione storica del Giudicato d’Arborea e del Marchesato di Oristano) e dall’Associazione Culturale “Oristano nascosta”, l’evento offrirà una preziosa opportunità: saranno condivisi studi inediti e approfondimenti sulla storia medievale della città. La giornata sarà inaugurata dai saluti istituzionali del sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, dell’assessore alla Cultura Luca Faedda, di Madre Chiara Elisabetta Demurtas, Abbadessa del Monastero di Santa Chiara, e del presidente dell’Istar Erika Vivian. Il seminario entrerà poi nel vivo con l’intervento di Antonio Trogu, della società Henge S.r.l., specializzata in geofisica applicata, diagnostica per immagini e controlli non distruttivi. Trogu presenterà i risultati dei rilevamenti georadar effettuati nelle strade adiacenti al complesso religioso

Fonte: Il Giornale di Oristano

