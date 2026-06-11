Lina Sastri, Ambra, Jacopo Fo e Stefano Fresi a La Notte dei Poeti - Notizie

Voci di donne al 44/o Festival La Notte dei Poeti firmato Cedac Sardegna, in programma dal 9 al 25 luglio nell'area archeologica di Nora, a Pula. Tra le protagoniste, Lina Sastri, Ambra Angiolini, Elena Arvigo e la cantante Elena Ledda con Roberto Taufic, accanto a Jacopo Fo, Stefano Fresi e al bluesman Kevin "Sonny" Gullage. Dieci titoli in cartellone, per nove serate fra teatro e danza, musica e poesia tra le rovine dell'antica città sommersa."Il Festival sposa cultura e paesaggio, e racconta l'universo femminile con le parole di Benni, Murgia e Yourcenar, parla d'amore e di guerra, e di empatia - sottolinea la direttrice artistica Valeria Ciabattoni - non poteva mancare un omaggio a Dario Fo, per la musica si va dalla canzone d'autore al blues, dall'ethno-jazz alle sonorità contemporanee e per la danza una performance che rimanda all'estetica slapstick degli anni '90".Si parte il 9 luglio alle 20 con La misteriosa scomparsa di W. di Stefano Benni, nella versione di Ambra Angiolini, con musiche di Dardust; il 10 Anna della pioggia da Michela Murgia con Elena Arvigo e l'11 un doppio appuntamento, a partire dalle 19 con Room With View - Outdoor, una coreografia di Laura Beschi e Alessio Scandale e Aéras N.2, un'installazione sonora di Gabriele Marangoni, con il soprano Ayumi Togo e la performer Eleonora Steri, per evocare il suono della seta. Un ideale viaggio tra i continenti, il 16, con Bent'e Mari, il concerto di Elena Ledda (voce) e Roberto Taufic (chitarra) con Matteo Leone (chitarra) e Marzouk Mejri (percussioni), il 17 luglio Stefano Fresi in Dell'Amore, della Guerra e degli Ultimi, un recital ispirato alle canzoni di Fabrizio De André con Cristiana Polegri (voce e sax) e Egidio Marchitelli (chitarra) e il 18 Il...

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