(Adnkronos) - Rientro a Roma con un aereo messo a disposizione dal re di Spagna per Papa Leone XIV dopo il problema tecnico rilevato sul velivolo sul quale doveva viaggiare. Il Pontefice era alle Isole Canarie oggi e, poco prima del decollo, è stato costretto a scendere dall'aereo che lo stava riportando in Italia.

Il re Felipe VI di Spagna, che lo aveva appena salutato sulla pista, è salito brevemente a bordo dell'aereo e successivamente i due sono scesi insieme per rientrare al terminal.

"Mi dispiace molto per l'accaduto. Il problema al motore è stato probabilmente causato dal vento in coda". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'El Pais', è il comandante dell'aereo Iberia che doveva riportare il Papa a Roma.

Oltre a Leone XIV sono scesi dall'aereo anche alcuni dei cardinali che lo accompagnavano nel suo viaggio. Tra questi Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, e il cardinale spagnolo Ángel Fernández Artime. Secondo quanto riferisce la tv spagnola Rtve, il ritardo del volo dovrebbe essere di circa mezz'ora.

L'aereo con a bordo il Papa, un Falcon, sarà a Roma per le 23 circa. Il personale della Santa Sede e i giornalisti del volo papale faranno invece ritorno nelle prossime ore con un altro aereo messo a disposizione da Iberia.