Lavoro: Birra Peroni-Cigierre, insieme per sviluppare talenti del futuro

(Adnkronos) - Birra Peroni e Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione spa - azienda italiana leader nel casual dining, annunciano l’avvio di una nuova collaborazione: 'The Lab (Learning across brand)', un programma innovativo di sviluppo interaziendale che nasce dalla volontà condivisa di investire in modo continuo sulla crescita dei talenti, sperimentando modalità di apprendimento capaci di superare i confini organizzativi tradizionali. Il progetto rappresenta un’evoluzione naturale del percorso già avviato tra le due realtà e si inserisce all’interno dell’ecosistema formativo della Cigierre Academy - Centro di formazione d’eccellenza del Gruppo Cigierre - che da tempo coinvolge entrambe le aziende in iniziative dedicate allo sviluppo delle competenze nel settore. Con The Lab, la formazione si trasforma in esperienza concreta e contaminazione tra culture aziendali: un laboratorio in cui competenze, visioni e modelli di business diversi si incontrano per generare valore condiviso.

Il programma coinvolge 12 talenti interni delle due aziende, provenienti da diverse aree del business, che da maggio a novembre lavoreranno fianco a fianco su due progetti strategici ad alto impatto: sviluppo del segmento no-alcol all’interno del modello di business Cigierre con l’obiettivo di aumentarne la penetrazione in specifiche occasioni di consumo – come il pranzo – e di intercettare nuovi target di consumatori all’interno di insegne come Old Wild West e Wiener Haus; employer branding del settore horeca con lo sviluppo di strategie ed iniziative concrete per rafforzare l’attrattività del canale nel mercato del lavoro, valorizzando le opportunità professionali offerte dal comparto.

Accanto al lavoro progettuale, i partecipanti prenderanno parte a momenti di formazione dedicata – tra cui project management, design thinking e sviluppo di competenze soft e digitali – oltre a sessioni di confronto diretto con il management.

"Voglio ringraziare Cigierre per questo progetto sviluppato insieme. Portare la nostra collaborazione oltre il perimetro strettamente commerciale ci permette non solo di costruire relazioni più solide ma soprattutto di offrire alle colleghe e ai colleghi delle opportunità innovative di sviluppo professionale. The Lab metterà le persone in contatto con prospettive diverse e complementari, favorendo un confronto aperto e unico nel suo genere", ha dichiarato Gianluca Di Gioia, direttore HR di Birra Peroni "Questo per noi è un ulteriore passo nel rendere Birra Peroni sempre più 'The Place to BE(er)', un’azienda che è molto più di un semplice luogo di lavoro, in cui poter crescere, mettersi alla prova e contribuire attivamente al futuro del business".

Anche Cigierre sottolinea il valore strategico dell’iniziativa. "La contaminazione tra culture diverse è alla base dello spirito che anima la nostra Cigierre Academy. The Lab rappresenta una nuova opportunità che ci stimola e ci coinvolge in questa direzione. È un piacere lavorare insieme a Birra Peroni, campione ed esempio di inclusione per questo progetto. Sarà un percorso fatto di collaborazione e apprendimento, un’occasione di sviluppo per tutti noi", dichiara Mario Perego, group head of hr di Cigierre.