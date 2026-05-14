Bandiera Blu alla spiaggia sarda del film 'La vita va così' di Milani - Notizie

La spiaggia di Tuerredda, già nota a tanti turisti e al 13/o posto tra nella classifica "Europe's 50 Best Beaches", entra nell'elenco dei litorali che possono fregiarsi della Bandiera Blu, 525 comuni, 17 nella sola Sardegna. Si tratta della cala, dal mare turchese con sfumature di verde e granelli di sabbia bianca, le cui immagini compaiono durante tutto il film "La vita va così", di Riccardo Milani. La pellicola, uscita ad ottobre 2025, racconta la storia di un pastore che è riuscito a bloccare la realizzazione di un residence vicino al mare, resistendo ad offerte milionarie per l'acquisto della sua casa, tratto da una storia vera.Questa porzione di litorale, un paradiso dove da maggio al 30 settembre vige il numero chiuso per un massimo 1.100 persone, fa parte del Comune di Teulada, nel su ovest della Sardegna, a un passo da uno dei poligoni militari più estesi d'Europa, quello appunto di Capo Teulada. E sempre nello stesso comune il vessillo sventolerà nelle spiagge si Sabbie Bianche, Portu Tramatzu. Gli altri 16 comuni isolani con le loro spiagge che hanno ottenuto la conferma della Bandiera Blu sono: Nel Sassarese, 241. Castelsardo (Sacro Cuore / Ampurias, Madonnina / Stella Maris, Ex Palazzo Americani): Sorso (Spiaggia della Marina, Marina di Sorso quarto e quinto pettine, Marina di Sorso settimo pettine); Sassari (Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda); Santa Teresa Gallura (La Taltana - Santa Reparata, Zia Culumba Loc. Capo Testa, Rena di Levante, Rena Bianca, Rena Ponente Loc. Capo Testa, Conca Verde, La Marmorata); Aglientu (Rena Majore, Lu Chiscinagghju, Vignola Mare); Trinità d'Agultu e Vignola (La Marinedda, Cala Sarraina, Spiaggia Lunga Isola Rossa); Badesi (Li Junchi, Li Mindi-Lu Stangioni, Baia delle Mimose-Pirottu Li Frati, Lu Poltu Biancu); La Maddalena...

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