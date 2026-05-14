- GOLFO ARANCI, 14 MAG - Formazione specialistica post diploma e tradizione marinara si fondono per regalare competenze e nuove opportunità di lavoro. È l'obiettivo dell'accordo di collaborazione siglato oggi nella sede di Golfo Aranci dell'AdSP, tra la Fondazione ITS Academy MO.SO.S. e il Consorzio dei pescatori, promotori dell'Accademia della pesca tradizionale. Progetto sostenuto anche dal Comune di Golfo Aranci.
L'iniziativa, fortemente voluta dall'Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna, mette insieme due
esperienze. Da un lato, i percorsi professionalizzanti dell'ITS,
orientati alla formazione di tecnici in ambiti strategici come la
logistica, la portualità e la blue economy. Dall'altro, il
Consorzio, con l'Accademia della Pesca, impegnato nella
valorizzazione della cultura del mare, della pesca sostenibile e
delle competenze professionali della filiera ittica.
L'obiettivo finale è l'occupazione. Un ruolo
centrale, nel progetto, è svolto dall'Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna: favorirà lo sviluppo delle attività, mettendo
a disposizione competenze, concedendo, di volta in volta, i
necessari spazi operativi e le varie opportunità di integrazione
con il sistema portuale regionale rafforzando, così, la funzione
dei porti come luoghi di crescita, lavoro e identità. "Questa nuova
sinergia tra Fondazione ITS MO.SO.S. e Consorzio dei Pescatori di
Golfo Aranci a sostegno dell'Accademia della Pesca Tradizionale
rappresenta un passo ulteriore verso un modello di sviluppo che
mette al centro i giovani e li rende protagonisti dello sviluppo
del loro territorio - spiega Domenico Bagalà, presidente dell'AdSP
del Mare di Sardegna -. L'approccio pratico è quello di creare un
progetto pilota che, dal nostro punto di vista, rappresenta il modo
più efficace per trasferire l'esperienza anche in altri settori
centrali come la cantieristica nautica, il management delle marine,
la gestione organizzativa dei terminal portuali e del comparto
ferry e crociere. Una connessione tra formazione...