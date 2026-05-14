Lavoro e opportunità dal mare, accordo tra Its Mosos e Consorzio pescatori G.Aranci - Notizie

- GOLFO ARANCI, 14 MAG - Formazione specialistica post diploma e tradizione marinara si fondono per regalare competenze e nuove opportunità di lavoro. È l'obiettivo dell'accordo di collaborazione siglato oggi nella sede di Golfo Aranci dell'AdSP, tra la Fondazione ITS Academy MO.SO.S. e il Consorzio dei pescatori, promotori dell'Accademia della pesca tradizionale. Progetto sostenuto anche dal Comune di Golfo Aranci.L'iniziativa, fortemente voluta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, mette insieme due esperienze. Da un lato, i percorsi professionalizzanti dell'ITS, orientati alla formazione di tecnici in ambiti strategici come la logistica, la portualità e la blue economy. Dall'altro, il Consorzio, con l'Accademia della Pesca, impegnato nella valorizzazione della cultura del mare, della pesca sostenibile e delle competenze professionali della filiera ittica.L'obiettivo finale è l'occupazione. Un ruolo centrale, nel progetto, è svolto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna: favorirà lo sviluppo delle attività, mettendo a disposizione competenze, concedendo, di volta in volta, i necessari spazi operativi e le varie opportunità di integrazione con il sistema portuale regionale rafforzando, così, la funzione dei porti come luoghi di crescita, lavoro e identità. "Questa nuova sinergia tra Fondazione ITS MO.SO.S. e Consorzio dei Pescatori di Golfo Aranci a sostegno dell'Accademia della Pesca Tradizionale rappresenta un passo ulteriore verso un modello di sviluppo che mette al centro i giovani e li rende protagonisti dello sviluppo del loro territorio - spiega Domenico Bagalà, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna -. L'approccio pratico è quello di creare un progetto pilota che, dal nostro punto di vista, rappresenta il modo più efficace per trasferire l'esperienza anche in altri settori centrali come la cantieristica nautica, il management delle marine, la gestione organizzativa dei terminal portuali e del comparto ferry e crociere. Una connessione tra formazione...

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