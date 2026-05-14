(Adnkronos) - Il Museo MaXXI di Roma ha aperto le sue porte alla mostra fotografica “Italia di Moda”, un racconto per immagini che in 48 fotografie narra i luoghi dell’Italia in una cornice di paesaggi, città e borghi. Protagonisti del progetto - in mostra dal 14 maggio al 7 giugno - il fotografo Andrea Varani e la top model di origini russe e ucraine Ludmilla Voronkina Bozzetti, che in viaggio per oltre un anno hanno utilizzato la moda come linguaggio narrativo per raccontare il territorio, l’arte e la cultura italiana. (Video)

Gli abiti indossati per gli scatti, firmati da alcune delle più iconiche maison italiane tra cui Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli ed Etro, non rappresentano solo un elemento puramente estetico ma si integrano nelle caratteristiche e nella bellezza dei paesaggi, fondendosi con l’identità dei luoghi. Simbolo di come la moda sia anche mezzo di conoscenza del territorio e di atmosfere locali.

Filo rosso tra le fotografie della mostra è l’equilibrio visivo tra corpo, spazio e cultura, che trovano espressione nell’interpretazione di Ludmilla Voronkina Bozzetti e nello sguardo di Andrea Varani, attraverso scatti che raccontano un Paese fatto di luoghi e sensazioni che con il mezzo della fotografia di moda cercano un nuovo orizzonte di visione artistica, superando i confini tradizionali.

Dalle Dolomiti al Sud Italia, passando per città simbolo e luoghi meno conosciuti, “Italia di Moda”, negli spazi del MaXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo ha dunque l’obiettivo di incarnare un progetto visivo all’avanguardia che restituisca una geografia emozionale del Belpaese. Elementi simbolo delle regioni italiane diventano dunque strumento visivo del racconto: un rigoglioso vigneto della Toscana, le rocce della Sardegna, un gelato sulla scalinata di Piazza di Spagna/Trinità dei Monti e tanto altro, una vera e propria immersione in tradizioni e ambienti che circondano l’essere umano e nella bellezza degli spazi naturali e urbani.

“È un progetto dove il protagonista è soltanto l’Italia, anche se il linguaggio è quello della moda. Vorrei che le persone si immergessero in questa narrazione, si sentissero un po’ parte di un Paese e un popolo che sono unici. I luoghi sono stati scelti perché famosi, altri perché li conoscevo personalmente ed erano tappe della mia infanzia che ho voluto reinserire nel progetto.” Racconta il fotografo autore degli scatti, Andrea Varani, che ha parlato di un trasporto sentimentale nell’utilizzare come set anche luoghi della sua infanzia.

“Questo è il nostro racconto dell’Italia, delle bellezze ed eccellente italiane. Abbiamo fatto un viaggio ungo quasi un anno in cui abbiamo incontrato tantissime persone che ci hanno aiutato molto, ci hanno aperto le loro case e raccontato le loro storie. In ognuna delle 20 regioni abbiamo fatto due o tre scatti caratteristici per raccontarne le eccellenze, e io sono onorata di partecipare ed essere musa di questo progetto, che nasce dalla volontà di raccontare il nostro amore per l’Italia. Con il fotografo abbiamo voluto coniugare le bellezze con la moda, che è grande vetrina del Made in Italy nel mondo. Il nostro progetto dopo questa tappa al MaXXI andrà a giugno a Firenze, poi Vicenza e tappe internazionali come Madrid, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti.” Racconta Ludmilla Voronkina Bozzetti, la modella protagonista di tutti gli scatti.