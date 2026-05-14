- DORGALI, 14 MAG - Trentanove candeline e un programma che accosta i grandi nomi del jazz contemporaneo a progetti radicati nella tradizione musicale locale e in generale del sud. Cala Gonone Jazz Festival farà risuonare le note tra il 9 luglio, il 24 e infine il 31 luglio e il 1/o agosto nel borgo marittimo di Dorgali in luoghi suggestivi come le Grotte del Bue Marino, l'Acquario e il Teatro Comunale.
L'associazione L'Intermezzo ha costruito un
cartellone che dopo il "DueperDuo", Andrea Morelli al sax tenore e
flauto e Massimo "Maso" Spano al contrabbasso si apre con la
sassofonista statunitense Lakecia Benjamin, tra le voci più
autorevoli della nuova scena jazz, col suo quartetto. Tra gli
appuntamenti Mauro Palmas e Giacomo Vardeu presentano "Sighida", il
loro primo album insieme; Gegè Telesforo, vocalist e
polistrumentista foggiano tra i principali interpreti italiani del
jazz vocale, in scena con "Jazz Radio".
Poi ancora Rachele Andrioli in solo con lo
spettacolo "Leuca", in cui voce, tamburi a cornice, arpa, flauto
armonico e loop station restituiscono il repertorio di confine del
Salento; Giacomo Vardeu in solo all'organetto diatonico; il
progetto del polistrumentista ed etnomusicologo Sandro Fresi che
lavora da anni sulla strumentazione arcaica della civiltà
agropastorale sarda; Freak Motel noto progetto nu-jazz sardo; il
pianista statunitense Joey Calderazzo, membro storico del quartetto
di Branford Marsalis, con il suo trio; Luigi Lai, maestro delle
launeddas e figura di riferimento per la musica sarda, è
protagonista del documentario "Su Maistu - Vita di Luigi Lai
maestro di Launeddas", diretto da Gianfranco Cabiddu; la
cantautrice e musicista pugliese Lauryyn, al secolo Aurora De
Gregorio, in Trio e Mario Ganau; il duo Orlando Mascia e Luca
Schirru propone in un concerto per organetto e launeddas.
Il sipario...