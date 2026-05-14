Artisti di spicco della scena jazz per i 39 anni del festival a Cala Gonone - Notizie

- DORGALI, 14 MAG - Trentanove candeline e un programma che accosta i grandi nomi del jazz contemporaneo a progetti radicati nella tradizione musicale locale e in generale del sud. Cala Gonone Jazz Festival farà risuonare le note tra il 9 luglio, il 24 e infine il 31 luglio e il 1/o agosto nel borgo marittimo di Dorgali in luoghi suggestivi come le Grotte del Bue Marino, l'Acquario e il Teatro Comunale.L'associazione L'Intermezzo ha costruito un cartellone che dopo il "DueperDuo", Andrea Morelli al sax tenore e flauto e Massimo "Maso" Spano al contrabbasso si apre con la sassofonista statunitense Lakecia Benjamin, tra le voci più autorevoli della nuova scena jazz, col suo quartetto. Tra gli appuntamenti Mauro Palmas e Giacomo Vardeu presentano "Sighida", il loro primo album insieme; Gegè Telesforo, vocalist e polistrumentista foggiano tra i principali interpreti italiani del jazz vocale, in scena con "Jazz Radio".Poi ancora Rachele Andrioli in solo con lo spettacolo "Leuca", in cui voce, tamburi a cornice, arpa, flauto armonico e loop station restituiscono il repertorio di confine del Salento; Giacomo Vardeu in solo all'organetto diatonico; il progetto del polistrumentista ed etnomusicologo Sandro Fresi che lavora da anni sulla strumentazione arcaica della civiltà agropastorale sarda; Freak Motel noto progetto nu-jazz sardo; il pianista statunitense Joey Calderazzo, membro storico del quartetto di Branford Marsalis, con il suo trio; Luigi Lai, maestro delle launeddas e figura di riferimento per la musica sarda, è protagonista del documentario "Su Maistu - Vita di Luigi Lai maestro di Launeddas", diretto da Gianfranco Cabiddu; la cantautrice e musicista pugliese Lauryyn, al secolo Aurora De Gregorio, in Trio e Mario Ganau; il duo Orlando Mascia e Luca Schirru propone in un concerto per organetto e launeddas.Il sipario...

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