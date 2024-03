Calangianus

Per il titolare una sanzione di 8.000 euro

Un’autoscuola abusiva è stata scoperta a Calangianus dai carabinieri. L’attività è stata chiusa per il gestore è scattata una sanzione amministrativa di circa 8.000 euro.

Nel corso di un’ispezione i militari hanno accertato che l’autoscuola non era in possesso delle autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività di insegnamento.

Secondo i carabinieri la struttura non era quindi in grado di fornire lezioni valide e conformi agli