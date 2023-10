L’auto si ribalta più volte: quattro giovani feriti, uno è grave

Cronaca Trasportato in elisoccorso all’ospedale, si trova ricoverato in rianimazione

Trasportato in elisoccorso all’ospedale, si trova ricoverato in rianimazione

Quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto ieri lungo la strada provinciale 2. Uno di loro è grave ed è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale, dove è stato ricoverato in rianimazione.

L’auto su cui viaggiavano, una Kia condotta da un ventenne originario di Bari, è uscita di strada, ribaltandosi più volte. A bordo anche tre ragazzi di 24, 22 e 21 anni. Quest’ultimo ha avuto la peggio ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Gli altri, tutti in codice giallo, sono stati rispettivamente trasportati presso il policlinico di Monserrato e l’ospedale Sirai di Carbonia.

Lungo la provinciale 2, al km 38 + 300, in territorio di Villamassargia, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Domusnovas.

Lunedì, 23 ottobre 2023

