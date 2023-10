Continue vessazioni ai danni dell’ex convivente: divieto di avvicinamento per un operaio

Cronaca L'uomo era già noto per precedenti denunce

Aveva reso impossibile la vita all’ex convivente, con continue vessazione alle quali la donna aveva tentato di porre fine rivolgendosi ai carabinieri. Per l’uomo, un operaio di 46 anni di Uta, già noto per precedenti denunce, è scattato il provvedimento assunto dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, in relazione a un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia: non potrà più avvicinare la donna e dovrà tenersi a una distanza mai inferiore ai 300 metri.

Il provvedimento è stato notificato ieri al quarantaseienne da parte dei carabinieri di Uta.

I militari ora vigileranno per verificare che l’uomo rispetti quanto disposto dalla magistratura.

Lunedì, 23 ottobre 2023

