Continua il botta e risposta tra il direttore generale di Laore Marcello Onorato e il sindaco di Sedilo Salvatore Pes. Tema di confronto sono le mancate lavorazioni meccaniche dei terreni per fermare l’avanzata delle cavallette nella piana di Ottana, nel Guilcier e nel Barigadu. Secondo il dg dell’agenzia regionale le lavorazioni non sono una soluzione , perché le cavallette depongono in zone rocciose, non arabili. Diversa, invece, è la posizione del primo cittadino , che contesta le scelte della Regione e della stessa Laore.

Per incrementare la lotta integrata contro le infestazioni delle cavallette, lo scorso agosto l’assessora dell’Agricoltura Valeria Satta aveva provveduto, tramite gli uffici, al trasferimento a favore di Laore in un’unica soluzione di 3 milioni di euro per l’attuazione proprio degli interventi di natura meccanica dei terreni consistenti nelle lavorazioni superficiali dei terreni. Nei giorni scorsi il direttore generale dell’agenzia Marcello Onorato ha però spiegato che i finanziamenti inizialmente previsti per le lavorazioni verranno invece utilizzati per la riqualificazione ambientale delle zone colpite dal passaggio delle locuste.

“Ci sono stati due incontri, uno in videoconferenza, l’altro presso la centrale operativa