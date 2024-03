Nella parrocchia di Samugheo la celebrazione delle Quarantore

La comunità parrocchiale di San Sebastiano, a Samugheo, si prepara a vivere tre giorni di intenso fervore religioso in occasione della celebrazione delle Sante Quarantore, che avrà luogo dal prossimo mercoledì 20 marzo a venerdì 22 marzo. Mercoledì 20 marzo, alle ore 9, si terrà la Santa Messa di apertura delle Quarantore. Subito dopo, ci sarà l’esposizione e l’Ufficio delle letture. Dalle 10 alle 12 sarà possibile partecipare all’adorazione e alle confessioni. Seguirà la preghiera dell’Angelus e la riposizione. Nel pomeriggio, alle 15:30, avrà luogo l’esposizione del Santissimo Sacramento, accompagnata dalla celebrazione dell’Ora media e dalle confessioni, che saranno disponibili per tutti fino alle 18. Alle 15:30 ci sarà spazio anche per la preghiera e le confessioni della confraternita, mentre alle 16:30 sarà il momento delle confessioni per i bambini della V elementare. Alle 17 ci saranno le confessioni per i ragazzi della I media, seguite dalla catechesi quaresimale sul silenzio. A seguire, alle 17:30, ci saranno i Vespri solenni e la benedizione eucaristica. La giornata si concluderà alle 18 con la celebrazione

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie