L'Alguer Wine Week apre la stagione turistica di Alghero - Notizie

Degustazioni al tramonto, visite guidate nelle cantine e nei vigneti, musica e dibatTiti attorno a un buon bicchiere di vino.Dall'8 al 14 giugno Alghero ospita la terza edizione dell'Alguer Wine Week, manifestazione organizzato dalla Camera di commercio di Sassari e dall'Azienda speciale Promocamera, in stretta collaborazione con un partenariato ampio e qualificato che unisce il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, il Consorzio vini Alghero doc e il Distretto rurale Alghero - Olmedo, che mette in vetrina le eccellenze enologiche della Sardegna.L'iniziativa, come spiegato oggi alla presentazione della manifestazione, esprime la sua forza nella capacità di fare rete, vedendo la partecipazione attiva delle locali associazioni di categoria del comparto agricolo, commerciale e turistico, dei Centri commerciali naturali di Alghero Centro Storico e di Fertilia, e del Consorzio turistico Riviera del corallo.La prima parte della settimana, da martedì a giovedì, sarà dedicata alla scoperta del paesaggio rurale. Grazie al servizio Wine Bus, gli appassionati potranno visitare le cinque storiche cantine del Consorzio Alghero doc. Gli appuntamenti di "Cantine in musica" trasformeranno i filari in veri e propri teatri a cielo aperto, dove le degustazioni dei vini identitari saranno abbinate a performance live e a un percorso gastronomico con prodotti locali selezionati dal Distretto rurale.Nelle giornate di venerdì e sabato i bastioni e le piazze del centro storico di Alghero diventeranno un mosaico enologico regionale: accanto alle produzioni algheresi, gli stand ospiteranno i consorzi di tutta la Sardegna: dai vicini territori del Coros e della Romangia, al Vermentino di Gallura DOCG e Vermentino di Sardegna, fino alla Malvasia di Bosa e ai grandi Cannonau. Domenica l'evento si sposterà a Fertilia per celebrerà i 90 anni dalla sua fondazione.L'Alguer Wine Week potrà contare...

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