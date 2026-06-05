Degustazioni al tramonto, visite guidate nelle cantine e nei vigneti, musica e dibatTiti attorno a un buon bicchiere di vino.
Dall'8 al 14 giugno Alghero ospita la terza
edizione dell'Alguer Wine Week, manifestazione organizzato dalla
Camera di commercio di Sassari e dall'Azienda speciale Promocamera,
in stretta collaborazione con un partenariato ampio e qualificato
che unisce il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, il
Consorzio vini Alghero doc e il Distretto rurale Alghero - Olmedo,
che mette in vetrina le eccellenze enologiche della Sardegna.
L'iniziativa, come spiegato oggi alla
presentazione della manifestazione, esprime la sua forza nella
capacità di fare rete, vedendo la partecipazione attiva delle
locali associazioni di categoria del comparto agricolo, commerciale
e turistico, dei Centri commerciali naturali di Alghero Centro
Storico e di Fertilia, e del Consorzio turistico Riviera del
corallo.
La prima parte della settimana, da martedì a
giovedì, sarà dedicata alla scoperta del paesaggio rurale. Grazie
al servizio Wine Bus, gli appassionati potranno visitare le cinque
storiche cantine del Consorzio Alghero doc. Gli appuntamenti di
"Cantine in musica" trasformeranno i filari in veri e propri teatri
a cielo aperto, dove le degustazioni dei vini identitari saranno
abbinate a performance live e a un percorso gastronomico con
prodotti locali selezionati dal Distretto rurale.
Nelle giornate di venerdì e sabato i bastioni e
le piazze del centro storico di Alghero diventeranno un mosaico
enologico regionale: accanto alle produzioni algheresi, gli stand
ospiteranno i consorzi di tutta la Sardegna: dai vicini territori
del Coros e della Romangia, al Vermentino di Gallura DOCG e
Vermentino di Sardegna, fino alla Malvasia di Bosa e ai grandi
Cannonau. Domenica l'evento si sposterà a Fertilia per celebrerà i
90 anni dalla sua fondazione.
L'Alguer Wine Week potrà contare...