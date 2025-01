L'Alghero ritrova il sorriso: 3-0 contro il Li Punti e torna al successo

L’Alghero si rialza e torna alla vittoria dopo due mesi di astinenza, imponendosi con un netto 3-0 sul Li Punti nel match valido per il campionato di Eccellenza 2024/25. I giallorossi, scesi in campo al "Pino Cuccureddu", si rilanciano in classifica grazie a una prestazione convincente, con i gol arrivati tutti nella ripresa grazie alle firme di Spanu, Scognamillo e capitan Mereu.

Partita combattuta e occasioni da entrambe le parti

Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, senza risparmiarsi. La prima occasione del match è stata per gli ospiti, con Fabio Oggiano che, a distanza ravvicinata, ha avuto un’ottima chance per segnare. Tuttavia, l’attaccante ha perso il momento giusto per calciare, permettendo ai difensori dell’Alghero di intervenire tempestivamente.

Al 36’ del primo tempo, i padroni di casa hanno avuto l'opportunità di passare in vantaggio grazie a un calcio di rigore assegnato per fallo su Spanu. Tuttavia, capitan Mereu non è riuscito a concretizzare dal dischetto, con il portiere del Li Punti, Pittalis, che ha respinto la sua conclusione. Sulla ribattuta, Mereu ha cercato di colpire nuovamente, ma il portiere ha prontamente respinto il tiro, e così si è andati al riposo sullo 0-0.

La ripresa: Alghero trascinato da Spanu, Scognamillo e Mereu

Nel secondo tempo, l'Alghero è sceso in campo con maggiore determinazione e, al 50’, è arrivato il meritato vantaggio. Un cross perfetto di Delizos dalla corsia sinistra ha trovato Spanu, posizionato dall'altra parte, che ha insaccato di testa, battendo Pittalis e portando l'Alghero sull'1-0.

Il Li Punti ha risposto subito con un tiro insidioso di Brboric, ma Pittalis è stato bravo a deviare in angolo. Al 75’ è arrivato il raddoppio giallorosso: Spanu ha servito un assist al bacio per Scognamillo, che con una finta ha superato il portiere ospite e ha insaccato per il 2-0.

Con gli ospiti sbilanciati in avanti alla ricerca di un gol che riaprisse la partita, l'Alghero ha chiuso definitivamente i conti al 85’. Pireddu ha lanciato un contropiede fulminante, arrivando fino all’area avversaria e calciando verso la porta; Pittalis ha respinto il tiro, ma sulla ribattuta Mereu è stato il più rapido a insaccare, siglando il 3-0.

Una vittoria fondamentale per l’Alghero

Con questo successo, l’Alghero conquista tre punti pesanti per la classifica, rilanciandosi in vista dei prossimi impegni. La squadra di mister Giandon ha mostrato un gioco solido e determinato, mettendo in mostra una gran prova collettiva.

Domenica prossima, i giallorossi torneranno nuovamente al "Pino Cuccureddu" per affrontare l’Iglesias in un altro match casalingo fondamentale per il proseguo del campionato.

