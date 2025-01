La classifica dei supermercati più convenienti: Ecco dove costa meno fare la spesa

Supermercati più Convenienti: Come Risparmiare Fino a 3.400 Euro All'Anno

Altroconsumo ha recentemente pubblicato la sua indagine sui supermercati più convenienti d’Italia, rivelando che scegliere il punto vendita giusto può portare a risparmi significativi, fino a 3.400 euro all’anno. La ricerca, giunta alla 35esima edizione, ha coinvolto 1.140 supermercati, ipermercati e discount in 65 città italiane, con l’analisi di ben 1,4 milioni di prezzi. Questi risultati evidenziano non solo le catene più economiche, ma anche le differenze regionali che influenzano il budget familiare.

Le Catene Più Economiche: Ipermercati, Supermercati e Discount

Dai dati raccolti emerge che le insegne più convenienti variano a seconda del tipo di spesa. Famila Superstore, Bennet e Carrefour si confermano tra i più economici tra gli ipermercati e supermercati. Tra i discount, invece, In’s e Lidl sono risultati essere le opzioni più vantaggiose. Queste catene hanno permesso ai consumatori di risparmiare considerevoli somme, con differenze che possono arrivare a 3.400 euro all’anno per una famiglia media.

Metodologia dell'Indagine 2024: 1,4 Milioni di Prezzi

L'indagine di Altroconsumo ha avuto luogo tra il 4 e il 31 marzo 2024, con la registrazione dei prezzi di 1,4 milioni di prodotti in 1.140 punti vendita in tutta Italia. I rilevatori hanno raccolto informazioni su 126 categorie di prodotto, tra cui alimentari, articoli per la casa e prodotti per la cura della persona. Questo ha permesso di ricostruire un quadro accurato dei prezzi praticati dalle diverse catene, considerando anche le promozioni in corso.

Aumento dei Prezzi, ma con un Rallentamento Rispetto al 2023

Rispetto all'anno precedente, quando l'inflazione aveva registrato aumenti fino al 18% in alcune catene, quest’anno i prezzi hanno subito un rallentamento. L'aumento medio dei prezzi è stato del 1,2%, con i supermercati che hanno visto un incremento del 1,7%, gli ipermercati del 1,6% e i discount, che hanno registrato un incremento minimo dello 0,25%. Alcuni discount hanno addirittura ridotto i prezzi rispetto allo scorso anno.

Differenze Regionali: Nord vs Centro-Sud

Le differenze di prezzo sono evidenti tra Nord e Centro-Sud. Le regioni più ricche del Nord, come il Trentino-Alto Adige, la Lombardia, e il Veneto, risultano anche le più economiche per fare la spesa. In queste aree, il peso della spesa sul reddito familiare è inferiore, e le famiglie possono risparmiare di più. Al contrario, nelle regioni del Centro-Sud, dove i redditi sono più bassi, la spesa pesa di più sul bilancio familiare, nonostante i prezzi siano simili o addirittura più alti rispetto al Nord.

Le Città Dove si Risparmia di Più

Le differenze tra Nord e Centro-Sud si riflettono anche nelle singole città. Cremona, per esempio, risulta la città in cui è possibile risparmiare di più, con una differenza del 25% tra il supermercato più economico e quello più caro, pari a circa 2.000 euro di risparmio annuo per una famiglia che spende circa 7.000 euro all’anno. Altri centri urbani, come Como, Roma, Verona e Milano, permettono risparmi compresi tra 1.300 e 1.500 euro all’anno.

Al contrario, città come Reggio Calabria, Catanzaro, Teramo, Napoli e Savona registrano i risparmi più bassi, con percentuali inferiori al 3%, pari a circa 200 euro all’anno.

Conclusione: Come Risparmiare Sulla Spesa

Se ti stai chiedendo "Qual è il supermercato più economico vicino a me?", Altroconsumo offre la risposta. Conoscere le catene più convenienti nella propria zona può fare una grande differenza sul bilancio familiare. Selezionare il supermercato giusto e approfittare delle migliori offerte può consentire di risparmiare cifre considerevoli ogni anno. La ricerca dimostra che la scelta del punto vendita non è solo una questione di comodità, ma una vera opportunità di risparmio, che cambia a seconda della città e della regione in cui si vive.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie