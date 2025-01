La Nuova Icom Selargius Si Arrende Solo Nel Finale Contro Il Sanga Milano: 60-63 Al PalaVienna

Una partita vibrante, giocata fino all'ultimo secondo, ha visto la Repower Sanga Milano trionfare al PalaVienna di Selargius con un sofferto 60-63 contro la Nuova Icom Selargius. Le giallonere, dopo aver tenuto testa alla corazzata milanese per tutta la durata del match, sono crollate negli ultimi istanti, consentendo alle avversarie di portare a casa i due punti grazie a una prestazione determinante nei secondi finali.

Decisivi gli ultimi minuti: Milano sfrutta le disattenzioni di Selargius

Il match è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio, con Selargius che ha messo in campo un’intensa difesa e buone azioni in attacco. Favre si è confermata una delle protagoniste della partita, segnando 16 punti e mantenendo le speranze delle sue compagne vive fino all'ultimo. Tuttavia, alcune disattenzioni difensive nei minuti finali hanno permesso alla Repower Milano di capitalizzare le palle perse e segnare dai liberi, mettendo in difficoltà le sarde, che sono state costrette a vedere sfumare il risultato positivo.

Nonostante una buona prestazione di D'Angelo all'esordio (8 punti e 5 rimbalzi) e la solita solidità di Favre, la Nuova Icom non è riuscita a fermare l'esperienza e la velocità di Milano, che ha concluso la partita con un parziale decisivo, suggellato dai tiri liberi di Allievi e Moroni.

Un primo tempo combattuto, ma il terzo quarto sorride alle ospiti

Il primo quarto è stato tutto in equilibrio, con Selargius che, pur con una percentuale di tiro migliore rispetto a Milano (42,9% contro il 21% delle ospiti), ha chiuso sotto di due lunghezze (13-11). I primi segnali di difficoltà per la Nuova Icom sono arrivati nel secondo periodo, quando le due triple di Ceccarelli hanno portato le giallonere al massimo vantaggio (22-15). Milano ha reagito con Moroni e All…

Nel quarto finale, Toffali e Moroni hanno continuato a punire le sarde con azioni decisive e rimbalzi fondamentali (Milano ha chiuso con 47 rimbalzi totali contro i 35 di Selargius). Nonostante la tripla di Ingenito che ha riportato Selargius avanti di 2 punti (54-52), i minuti finali sono stati fatali. Con Ceccarelli e Mura fuori per 5 falli, Allievi e Moroni hanno sfruttato al meglio i tiri liberi e sigillato la vittoria sul filo di lana.

Le parole del coach Maslarinos: "Orgoglioso delle ragazze"

A fine partita, coach Maslarinos ha commentato la prestazione della sua squadra: “Sono orgoglioso delle ragazze perché hanno giocato e lottato per tutti e 40 i minuti. Milano è una signora squadra, ma abbiamo concesso loro troppi rimbalzi (47) e tiri liberi (23). Alla fine abbiamo avuto anche un pizzico di sfortuna, ma niente alibi. Torniamo a lavorare insieme per fare bene nel prosieguo del campionato.”

Nonostante la sconfitta, la Nuova Icom Selargius ha dimostrato di essere una squadra solida e competitiva, in grado di tenere testa a una delle formazioni più forti del campionato. Le giallonere ora dovranno concentrarsi sui prossimi impegni per riscattarsi e continuare la loro corsa nel campionato di serie A.

